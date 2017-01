Studenter konservative til hasj-legalisering

Undersøkelse viser at kun 27 prosent av studenter vil legalisere cannabis.

En ny undersøkelse gjort på vegne av Universitas og NSO, viser at studenter ikke er positive til det narkotiske stoffet cannabis.

Dette melder Universitas.

Kun 27 prosent oppga at de ønsket å legalisere stoffet, som i dag er et av verdens mest brukte rusmidler.

Mina Gerhardsen er generalsekretær i rusfeltets samarbeidsorgan Actis, og uttalte til Universitas at mediene har skapt et bilde av at det er flere enn før som bruker stoffet. Det er ikke nødvendigvis tilfellet. Hun refererer til tall som viser at under to prosent av befolkningen har brukt cannabis de siste fire ukene.

– Jeg tror mange studenter er klar over risikoen forbundet med cannabisbruk, uttaler hun.

Sosiologiprofessor Willy Pedersen ved UiO har engasjert seg i legaliseringsdebatten, og tror en legalisering vil være sannsynlig i framtiden. Til Universitas sier han at mange nok er bekymret for at legalisering skal bety at man kan få tak i stoffet uten kontroll.

Han avslutter med å si at mange nok er redde for at det er de samme produktene som en kan få tak i illegalt, som vil bli solgt.