Får likevel faste plasser i Arbeidsutvalget

– Det beste jeg kunne sett for meg, sier representant fra NTNU i Gjøvik om Studenttingets nye vedtak.

Arbeidsutvalget • Arbeidsutvalget er Studenttingets ledergruppe og sørger for den daglige driften av Studenttinget • Alle studenter kan stille til valg • Velges av Studenttinget • Avgjør og forbereder saker som behandles i Studenttinget

I oktober vedtok Studenttinget en ny organisering av Arbeidsutvalget, hvor studenter fra NTNU i Ålesund og Gjøvik ikke lenger ble reservert plasser. Nå har Studenttinget ombestemt seg, og vedtar ny organisering av Arbeidsutvalget der Ålesund og Gjøvik er kvotert inn. Universitetsavisa var først ute med denne nyheten.

Leder i Arbeidsutvalget Jone Trovåg er fornøyd med at Studenttinget har greid å stemme gjennom et vedtak som flertallet kan stå bak.

– Dette var ikke mitt førstevalg, men det viktigste har vært å bli ferdig med organiseringsprosjektet, sier han.

Kompromissvedtak

Etter fusjonen har Studenttinget jobbet med ny organisering av Studenttinget og Arbeidsutvalget. 24. november konstitueres det nyvalgte Studenttinget, og på samme møte velges et nytt Arbeidsutvalg. For det nåværende Studenttinget har det vært viktig å fullføre organisasjonsarbeidet før dette.

– Vi har jobbet med dette prosjektet hele året, og ønsker å fullføre det. Da slipper vi også at det nye Studenttinget må starte på nytt, og det blir mer kontinuitet i arbeidet til Studenttinget, sier Trovåg.

I dag består Arbeidsutvalget av syv heltidsstillinger og tre deltidsstillinger. I det nye vedtaket kutter man ned til seks stillinger, der to skal være stedlige ledere fra Gjøvik og Ålesund. Dette er annerledes fra originalvedtaket i oktober, der man bare ville ha fire stillinger.

– For å få et flertall i Studenttinget måtte vi gå for dette kompromisset, sier Trovåg.

Ved endring av vedtektene må Studenttinget ha to tredjedels flertall ved to forskjellige studenttingsmøter. Dette endringsforslaget fikk 23 av 27 stemmer. Andregangsvedtaket skal gjøres på et nytt møte onsdag 16. november. Trovåg tror forslaget vil bli vedtatt på dette møtet også.

God løsning for ålesund- og gjøvikstudentene

Etter forrige vedtektsendring sendte de stedlige lederne fra NTNU i Gjøvik og Ålesund ut en pressemelding der de kritiserte endringen. Ole-Jacob Oosterhof og Gjermund Kvernmo Langset mente at organiseringen av det nye arbeidsutvalget ville ekskludere studentrepresentanter fra Gjøvik og Ålesund.

Les mer: – Tror ikke Studenttinget ser konsekvensene av nytt vedtak.

Stedlig leder Oosterhof i Gjøvik mener nå at det nye vedtaket er det beste han kunne ha sett for seg.

– Personlig er jeg glad for studentene i Gjøvik og Ålesund. Dette er en god løsning og et godt kompromiss, sier han.

Stedlig leder i Ålesund Gjermund Kvernmo Langset er også fornøyd med det nye vedtaket. Han er glad for at det endelig er fattet et vedtak som alle kan akseptere, slik at Studenttinget nå kan tenke framover.