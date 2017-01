Krever å kunne påvirke egen utdanning

Artiktektstudenter ved NTNU mobiliserte mot fakultetets ansettelsesprosess av ny professor og fikk gjennomslag. Nå lover fakultetet å inkludere studentene mer.

På onsdag skrev Universitetsavisa om arkitektstudentene som protesterte mot fakultetets prioriteringer under ansettelsen av en ny professor ved Fakultet for Arkitektur og billedkunst. I et opprop uttrykker studentene sin misnøye mot at fakultetet ikke lar studentenes stemme blir hørt, og at det heller blir satt fokus på forskning i stedet for kvaliteten på arkitektstudiet.

– Det er ikke teorien vi kritiserer, men at mangfoldet kan forsvinne. Med så få prosjekterende fag, får vi ikke den treninga vi trenger for å gå ut som dyktige arkitekter, sier Håkon Carlsen Vetlesen til Universitetsavisa.

Både han, Fredrik Justnes og Kimberly Wolf forteller at studentene ønsker flere undervisere som har bakgrunn som prosjekterende arktitekter som kjenner til fagfeltet. Oppropet har vist seg nyttig, og dekan Fredrik Shetelig ved fakultetet setter i gang strakstiltak for å tilby studentene flere prosjekteringskurs til neste semester.

Vetlesen, Justnes og Wolf er glade for at fakultetet har tatt kritikken til seg, og ser fram til videre samarbeid.

– Det er betryggende å se at så mange engasjerer seg. Dette engasjementet er en stor kraft for fakultetet hvis de involverer studentene mer framover, sier de til Universitetsavisa.