Gjør alle til «laks»

Laks til middag trenger ikke å bestå av kun ihjelkokte poteter og grønnsaker med en litt slapp laksefilet. Prøv disse variantene i stedet!

Dagene blir korte og eksponeringen for sol blir også betraktelig mindre da lesesalen er de fleste studenters tilholdssted om dagen. Med for lite sol kommer for lite D-vitamin, som man blant annet trenger for å kunne ta opp kalsium. Dette er viktig for opprettholdelse av skjellett og tenner, men frykt ikke, fet fisk er proppfull av D-vitamin. Her får du servert tre måter laks kan tilbredes på. Du kan ta utgangspunkt i fersk eller frossen fisk, med eller uten skinn.

1: Klassisk med ertepuré

Ingredienser:

1 laksefilet

½ sitron Foto: Henriette Sandberg KLASSISK MED ERTEPURÉ: Kan byttes ut med torsk.

Pepper

½ pakke frosne erter

2 ss smør

Bacon (kan sløyfes)

Gulrøtter

Bønner

Slik gjør du:

Sett ovnen på 200 °C. Legg laksen i en ildfast form med skinnet ned. Ha på pepper og sitronskiver. Husk å vaske sitronen først. Stekes i 10-15 minutter. Hell de frosne ertene i en kjele og tilsett smør. Varm ertene på svak varme. Når de er gjennomvarme bruk en stavmikser til du har en puré. Stek bacon så det blir sprøtt.

Server laks og ertepuré med for eksempel kokte gulrøtter og bønner. Dryss over bacon.

2: Italiensk vri

Ingredienser:

1 laksefilet

2 ss rød pesto Foto: Henriette Sandberg ITALIENSK VRI: Pesto og pasta fungerer godt med laks.

Pepper

½ sitron

Pasta

Litt parmesan

Salat

Slik gjør du:

Sett ovnen på 200 °C. Legg laksen i en ildfast form med skinnet ned. Smør pesto på toppen og ha på ønsket mengde pepper eller annet krydder. Klem over litt sitronsaft. Stekes i 10-15 minutter.

Serveres med pasta, salat og litt parmesan.

3: Asiatisk rakker

Ingredienser:

1 laksefilet

1 hvitløksfedd Foto: Henriette Sandberg ASIATISK RAKKER: Laks med smak fra Østen.

1 ss soyasaus

1 ts chili

1 ts ingefær

2 ss honning

1 ss sesamfrø (kan sløyfes)

Ris

Paprika

Brokkoli

Rødløk

Slik gjør du:

Sett ovnen på 200 °C. Legg laksen i en ildfast form med skinnet ned. Bland sammen finhakket hvitløk, chili og ingefær i soyasausen. Tilsett honning. Hell sausen over laksen, og strø over sesamfrø. Stekes i 10-15 minutter.

Serveres med ris, paprika, rødløk og dampet brokkoli.