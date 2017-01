Et virtuelt engangsligg

Etter en lang, morsom, og lidenskapelig natt med litt for mye å drikke, våkner du naken i en ukjent seng. Hva nå?

One Night Stand er et singleplayer 2D-simulasjonsspill av typen «visual novel» til Windows, Mac, og Linux, som er produsert av indiespill-utvikleren Kinmoku. Spillet begynner med at du blir kastet ut i en dagen derpå-situasjon, du husker ingenting og må finne ut av hva som skjedde før du endte opp i denne sengen sammen med en totalt fremmed. Gjennom øynene til karakteren du spiller vil du ha muligheten til å se deg rundt i det ukjente rommet, trykke på objekter som kan hjelpe deg å pusle sammen litt mer informasjon enn du startet med, og komme til bunns i hvordan kvelden før har utspilt seg.

Jeg liker dette spillet godt fordi det gir meg muligheten til å bli kjent med en side av festkulturen jeg ikke kjenner så godt. Selv har jeg aldri vært på et engangsligg, og kan bare forestille meg hvordan det må være. Spillet gir et innblikk i hvordan det kunne ha vært og hvordan det potensielt kunne utviklet seg. Måten spillet tilbyr ulike valgmuligheter som påvirker spillets framgang, lar deg også lære deg selv bedre å kjenne. Det gjorde i alle fall jeg.

Spillet er pakket med originale kunstverk som er tegnet for hånd, og selvlaget bakgrunnsmusikk som setter en moden og dempet stemning. Stilen til utvikleren får spillet til å virke levende, og det føles utrolig tilfredsstillende å se på.

Det finnes hele tolv alternative slutter på spillet. Alt avgjøres av hvordan du velger å håndtere situasjonen du har havnet i, og hvordan du kommuniserer med personen som du våknet opp ved siden av. Spillet legger fokus på hvordan du selv kan gjøre det beste ut av en situasjon som historisk sett har en tendens til å bli en klein morgen. Du kan jo selvfølgelig bare røske til deg eiendelene dine og gå rett mot utgangsdøra, men er det virkelig den personen du har lyst til å være?

One Night Stand prøver å formidle følelsen av å våkne opp med en fremmed person i senga. Spillet er et friskt pust i spillverdenen, og er definitivt verdt de 20 kronene det koster på steam. Bare husk på at valgene dine har konsekvenser, og en gjest som stikker nesen der den ikke hører hjemme vil fort bli en uvelkommen en. Hvilken type gjest du ønsker å være er opp til deg.