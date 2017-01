Trondheim Calling-programmet komplett

Fredag ble de siste artistnavnene som skal opptre på Trondheim Calling 2017 sluppet. I februar kan du oppleve både en tidligere urørt-vinner og innspilling av live-album.

Trondheim Calling Trondheimsbasert musikkfestival oppstartet i 2011, og holdes i januar/februar årlig.

Midt-Norges første regionale musikkonferanse.

Har som mål å fremme midtnorsk musikkultur og Trondheim som musikkby

Hovedfokus på unge artister på vei opp inne sjangrene pop, rock, indie, elektronika, hiphop, punk, metal og hardcore.

Fredag 9. desember slapp Trondheim Calling 19 nye artister til programmet sitt, og dermed er hele programmet til festivalen som finner sted i Trondheim 2.-4. februar ferdigstilt.

Trondheim Calling går inn i sitt femte år som festival etter oppstarten i 2011. De har tidligere hatt artister som Arif, Blomst, Hanne Kolstø, og Ida Jenshus på plakaten.

Kjente og ukjente

Tidligere urørt-vinner Mikhael Paskalev kom nylig ut med singelen «Witness», sin første utgivelse på tre år. Booking- og artistansvarlig hos Trondheim Calling, Markus Sletten, ser fram til å se både kjente og mindre kjente artister på scenen.

– Publikum kan vente seg et ganske representativt utvalg av aktuell norsk musikk anno 2017. Noen er kjente navn som Sondre Lerche, og Mikhael Paskalev som er tilbake fra litt lengre pause, men hovedfokuset vårt er fortsatt på artister som har potensiale til å bli like store om noen år. Det er en fin mulighet for å få med seg framtidens norske navn, sier han.

I tillegg til Paskalev og Lerche ble også etablerte artistnavn som Kråkesølv og Hanne Hukkelberg sluppet fredag.

– Har aldri tenkt tanken tidligere

I tillegg til et program fylt med forskjellige sjangre kan Trondheim Calling tilby en litt mer spesiell publikumsopplevelse. Amish 82 skal nemlig ta opp lyden fra sin konsert på festivalen, og opptaket skal bli live-plate.

– Hver konsert under Trondheim Calling er på 30 minutter og hvert band har bare 30 minutter på å forberede seg i forkant av sin konsert. Naturlig nok har vi som festival aldri tenkt tanken på gjøre live-innspillinger tidligere, men da Amish 82 la frem ideen så måtte vi bare se hva vi kunne få til, sier Sletten.

Gruppen spiller elektropop og har nylig gitt ut ny EP sammen med jazzvokalist Kirsti Huke.

– De har ganske enkelt sceneoppsett med tre musikere på scenen, og etter litt planlegging fant vi ut at det faktisk lar seg gjøre! Dette er noe jeg selvfølgelig gleder meg masse til, forteller han.

Flere pass solgt

– Billettsalget har gått ekstremt mye raskere enn før. Det er blant annet solgt dobbelt så mange delegatpass i år enn på samme tid i fjor. Festivalen Trondheim Calling har aldri hatt et år uten å bli utsolgt, men i år ser det ut som billettene ryker enda tidligere, sier Sletten.

Sletten er fornøyd med det komplette programmet og har flere artister han gleder seg til å se.

– Jeg er veldig spent på postmetal-bandet Dreamarcher som har bakgrunn i både NTNU Musikkonservatoriet og Trøndertun Folkehøyskole, og som nå begynner virkelig å slå seg løs. Ellers er det lenge siden vi har hørt fra Mikhael Paskalev, så det blir gledelig å se ham på scenen igjen.

For de som ønsker å få med seg mer ukjente navn under festivalen har Sletten anbefalingen klar.

– Demo-artisten Wonder the boy blir en spennende opplevelse, han er en trøndersk rapper som høres ut som han har levd tre liv, til tross for at han bare er femten år.

Alle 19 artister som ble sluppet fredag:

Amish 82 (Trondheim)

Baya (Sandvika)

Bloody Beach (Bergen)

Broen (Oslo/Trondheim)

Chris Holsten (Lillestrøm)

Fight the fight (Oslo)

Hanne Hukkelberg (Kongsberg/Oslo)

Hear Me Roar (Stavanger)

Invader Ace (Oslo/Stockholm)

Kim Olve Breistrand (Trondheim)

Kjartan Lauritzen (Bergen)

Kråkesølv (Bodø)

Marie Sahba (Trondheim/Oslo)

Mikhael Paskalev (Ålesund/Liverpool)

Skóg (Trondheim)

Spielbergs (Oslo)

Temporary (Trondheim/Hitra)

Thea & The Wild (Oslo)

Untzheimer (Trondheim)