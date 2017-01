Ser fram til festival

I januar arrangeres Knausfestivalen, og arrangørene prøver å ikke bli for overtroiske før den starter.

Den 13. januar braker det løs på Samfundet når årets Knausfestival går av stabelen. I den anledning tok vi en prat med Eirik Angård og Axel Stai, gutta som booker artister til scenen Knaus.

– Så, gutter, har dere noen nyttårsforsett?

Eirik ler og tvinner tomler før han svarer:

– Jeg skal prøve å få til noen kule konserter.

– Kulere enn i fjor?

– Det var mye kult i fjor da. Men kanskje enda kulere. Axel skyter inn: man alltid vil gjøre det bedre, svarer Eirik kjapt.

På spørsmålet om hva Knausfestivalen er svarer en tydelig forberedt Angård:

– Knausfestivalen er åpningshelgen på vårsemesteret, hvor det er flere konserter på Knaus både fredag og lørdag. Det er da to kvelder med tre konserter hver dag, med fokus på litt forskjellige artister.

– Veldig stas

Axel utdyper at dette er dager det er mest stas for de som jobber på Knaus.

– Vanligvis foregår det konserter på Knaus i tillegg til på de større lokalene på Huset. Mens denne helgen her er alt fokuset på Knaus. Det er veldig stas!

I år har festivalen to vidt forskjellige dager som beveger seg over flere sjangre. På lørdagen arrangeres det en rockedag med garasjerockbandet Killer Kid Mozart, 70-tallsrockebandet Dunbarrow fra Trondheim, og poprockerne i Beachheads.

– Beachheads består av halve Kvelertak, og de er jævlig kule.

– Det begynner ganske rolig med Shikoswe, som opptrer alene med gitar. Det blir en ganske chill start på kvelden. Så kommer Jimi Somewhere, en hiphop/RnB-artist. Han er helt fersk og dette blir hans andre konsert. Han gleder seg skikkelig til å spille her. Til slutt har vi Dårlig Vane fra Bergen. Det blir trøkk, sier Axel om fredagen.

Samarbeid med Urørt

Lørdagen vil bli arrangert ene og alene av Samfundet, men fredagen vil arrangeres i samarbeid med Urørt.

– Hva innebærer dette samarbeidet?

– Det går ut på at Urørt har vært med på å plukke ut de mest spennende artistene. Vi har jobbet sammen for å få en kul pakke artister. Knaus handler jo i stor grad om å vise fram nye norske artister, og det er jo også det Urørt handler om. Derfor så jeg det som ganske naturlig å gå inn i en dialog om å få til samarbeid. Dette er et helt ferskt samarbeid som virker veldig lovende, sier Eirik.

– Dere satser på å fortsette dette forholdet fremover?

Ja, vi håper jo det. Det er jo en naturlig samarbeidspartner for oss. Vi booker mange Urørt-artister fra før, og sånn sett kan jeg si at det sannsynligvis vil komme flere samarbeidsprosjekter utover, sier Angård.

Fredag den 13.

Det finnes flere styrker i et slikt samarbeid skal vi tro Knaus-guttene. Eirik mener at det kan skaffe dem flere impulser.

– Vi er et bookerteam på fire personer, hvor to jobber med Knaus. Det er fint å få inn andre impulser fra folk som kanskje er enda mer inne i det miljøet. Jobben til de i Urørt er å sitte å høre på ny, norsk musikk, så de vet om alt som kryper og går av musikk i Norge. For vår del vil et samarbeid med Urørt innebære at vi får de artistene de mener er best. Det er veldig fint!

– Si meg en ting. Er dere overtroiske? Sette premieren på et samarbeid med NRK P3s Urørt til fredag den 13.? Er ikke det i overkant skummelt?

– Jeg bor i nummer 13. Det er husnummeret mitt. Så jeg har det som lykketall. For min del er det «no worries», sier Axel.

For Eiriks del kan det virke som om skepsisen er noe større.

– Vi får vente å se, sier Eirik bak en nervøs latter.

– Plutselig står flyene fast i både Bergen og Oslo, og ingen kommer seg opp hit. Det hadde vært veldig kjipt. Men dette kan vi ikke prate mer om. Vi må ikke jinxe noe, avslutter Axel.

Knausfestivalen arrangeres 13. og 14. januar og er stedet for å oppleve alt fra spennende og nye Urørt-artister til rutinerte rockere. Konsertstart begge dagene vil være kl. 22.

Vi gjør oppmerksom på at Eirik Angård tidligere har vært musikkredaktør i Studentmediene.