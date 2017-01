Samfundets vårprogram

Våryre studenter må nok vente på våren noen måneder til. I mellomtiden kan du holde varmen med en konsert eller to.

Mandag 9. januar slippes den etterlengtede semesterplakaten for Studentersamfundet. Plakaten, som kommer til å være veggpryd i mang en studenthybel, viser oss et fint knippe artister. Elektronikaduoen Lemaitre kommer også i år til Trondheim. Etter UKA 2015 har guttene høstet lovord fra en internasjonal musikkpresse, og fjoråret ble toppet med konsert på Coachella-festivalen i California.

Unge Ferrari får ønsket sitt om å opptre i Storsalen oppfylt, og han har selvsagt med seg Tomine Harket. Samarbeidet mellom artistene startet i 2015 med låta «Hvis du vil», før de i 2016 fulgte opp med den meget sterke EP-en Hva Er Vi Nå // H.E.V.N //.

Det jeg ser aller mest fram til er John Olav Nilsen & Nordsjøen. Etter tre fantastiske album sammen med Gjengen på tre år, er bergenseren endelig sceneklar igjen. En periode med et noe dårlig forhold til lovens lange arm og trøbbel på det personlige plan er tilbakelagt. Det bør glede enhver musikkelsker at Nilsen besøker Trondheim. Konserten ble utsolgt på 14 minutter, noe som resulterte i en ekstrakonsert samme dag. Som en hore med en glorie bør du finne veien til Samfundet 4. mars.

Mer rock er i anmarsj. Kristopher Schau og hans The Dogs spiller 11. mars. Med sine (snart) fire studioalbum og mangfoldige konserter er rockeveteranene i The Dogs et band alle bør få med seg. I likhet med Schau gjestet Johndoe Det beste til meg og mine venner, hyllestplata til Joachim Nielsen i 2005. Sannelig tar de også turen til Trondheim.

Publikumsfavoritten Daniel Kvammen returnerer også til Samfundet. Godgutten fra Geilo imponerte musikk-Norge med sine underfundige og fine tekster på Fremad i alle retninga i 2015. Nå er Kvammen endelig klar for å gi ut ny musikk. Vi gleder oss. En noe mer lavmælt låtskriver tar også med seg gitaren sin tilbake til Studentersamfundet. Thomas Dybdahl spiller 18. mars.

Bergen fortsetter å pumpe ut talentfulle musikere. Depresno, mannen som har en av de reneste stemmene Norge har bevitnet, spiller på Klubben 17. mars. Foruten disse mer eller mindre etablerte bandene og artistene, har også Knaus et meget spennende vårprogram. Det starter allerede til helgen når Knausfestivalen går av stabelen. Fredag spiller Dårlig Vane, Jimi Somewhere og Shikoswe. Lørdag entrer Killer Kid Mozart, Dunbarrow og Beachheads scenen.

Emile The Duke spiller også på Knaus dette semesteret. Den snodige og morsomme elektro-rap-artisten høstet lovord for fjorårets plate Aasen tar helg. Aftenposten kalte det et postmoderne radioteater. Det herlige med The Duke er at han synger om helt hverdagslige ting som nå knyttes opp mot det nordmenn elsker over alt: å ta helg. Merkelige rim i et observerende landskap, med et nærmest snakkende språk. Slik beskrives Emile The Duke best. Hvis du er klar for å ta helg, vit at også Aasen er det. Liker du underfundig og hverdagslig tekst gjester også No. 4 Samfundet. Jentene som for et år siden ga ut debutplata Henda i været, maler et fint bilde av kulturelle strømninger i hovedstaden.

Vilde Tuv, Shaman Elephant, Howlin Sun, og Blodstrupmoen er også blant flere av de som gjester Knaus utover vårsemesteret. Det spørs om det ikke venter flere overraskelser. Samfundet bruker som regel å ha flere artist-ess i ermet. Inntil videre, ha noen nydelige og konsertfylte vintermåneder.