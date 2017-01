– De stille bak

– De stille bak

Hver person som dør eller blir syk har i snitt mellom fem og ti nære pårørende. Flere av disse er studenter. Dette er historiene til Emelie, Ingeborg, Brita, og «Kaia». Dette er historiene til de som står stille bak.

Del 1: Jentene i gråsonen

Da Ingeborg og Emelie ble pårørende savnet de et tilbud hvor de kunne bearbeide det som skjedde. De bestemte seg for å opprette det selv. Les saken her.

Del 2: Så håpløst, så feil, så urettferdig

Brita mistet en av sine beste venner i selvmord. Fire år senere preger det henne fortsatt. Les saken her.

Del 3: Ismennesket

«Lisa» begynte allerede i 12-årsalderen med selvmedisinering mot stemmene hun hørte i hodet, men ikke turte fortelle noen om. For storesøster «Kaia» gjorde belastningen som pårørende henne til slutt syk selv. Les saken her.