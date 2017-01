Sex, vikinger og rulleskøyter

De 10 mest populære sakene i 2016

I 2016 har vi fortalt dere om Karrieredagene på Gløshaugen, snakket med folkene som tullet med NTNU-skiltet, meldt at Familien gikk konkurs (og anmeldt arvtageren Cock and Balls), portrettintervjuet en student som aldri studerer, vist deg snarveien til Itslearning og snakket med studenter som ikke skulle snakke med oss. Alle disse ble godt lest, men ingen var blant de absolutte favorittene.

Her kommer de ti mest leste sakene fra Under Duskens nettutgave mellom 1. januar og 31. desember 2016.

Foto: Aril Shafiei Haakonsen

Under Dusken har siden starten av stått på kjellernes side. Vi håper at 2017 blir året de gjenåpner.

Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Foto: Ragnhild Lind Rong

Foto: Jan Markus Johannessen

Foto: Eirin Marie Fossøy

Noen dager etterpå svarte Aftenposten-kommentator Mala Wang-Naveen på Rødlis kommentar. Som 39-åring ble Wang-Naveen med dette innlegget en av de første med sterke meninger om Skam og dobbelt så høy alder som målgruppen til å stå frem i norsk offentlighet. Gruppen skulle senere vise seg å være større enn noen hadde trodd.

Forholdet mellom Noora og William ble oppsummert i andre vers av Skam-gjendiktningen av Tenn lys fra Under Duskens julekalender:

Tenn lys, to lys for Noora

fordi hun lekte tøff,

men straks hun deitet William

så ga hun opp sin bløff.

Tenn lys for rødvinsflasken

som traff yakuza’ns knoll.

Tenn lys for de med typer

med sterk tendens til vold.

Foto: Simen Sundsbø

Foto: Caroline Ramnæs

studenten «Stine» som jobber som eskortepike , vil du kanskje reagere på at den ble publisert så tidlig som 2014. Men helt siden utgivelsen har den vært svært populær, med et betydelig antall lesninger hver eneste dag. I 2016 holdt antallet lesninger til en fjerdeplass, og derfor fortjener den selvsagt en plass på denne listen.

Årsaken til populariteten kan jo være at mange googler «selger sex Trondheim» i håp om å finne noe ganske annet enn bare en god leseopplevelse. Men ettersom statistikken viser at leserne gjennomsnittlig tilbringer fem og et halvt minutt på artikkelen, klarer den tydeligvis å få dem på andre tanker.

Saken har jevnt med lesere hele året, og de kommer som regel innom på søndager. Vi vil minne våre lesere på at kjøp av sex er forbudt, uansett ukedag.

Foto: Hans Fredrik Sunde

Foto: Helene Mariussen

Foto: Trude Bakken Telle

Uansett hvilke saker vi måtte bringe dere i 2017, håper vi at alle våre lesere får et trivelig år.