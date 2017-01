Vil inkludere funksjonshemmede

For første gang i Studentlekenes historie arrangeres det konkurranse i goalball, der synshemmede og synsfriske stiller på like premisser.

Goalball To lag på tre personer

Ballen har innebygde bjeller

Med briller som stenger ute alt lys, er alle like blinde

Laget med flest skåringer vinner

I goalball kaster lagene en ball mot hverandres mål, mens det andre laget prøver å stoppe den. Det høres kanskje enkelt ut, hvis det ikke var for at alt gjøres i blinde.

Åpent for alle

Dette er første gang Studentlekene i Trondheim arrangerer idrett for funksjonshemmede.

– Vi har valgt å inkludere goalball fordi det er en ganske uvanlig idrett. Den er lett å lære seg, og den er spennende og fartsfylt. Samtidig åpner den for at et bredere spekter av studentmassen kan delta, sier kontaktperson for goalball Ingeborg Lie Monsås ved Studentlekene.

Selv om goalball opprinnelig er for synshemmede, er påmeldingen åpen for alle. I utgangspunktet melder man seg på som lag, men Studentlekene åpner for at enkeltpersoner kan melde seg på og bli satt på lag sammen med andre.

– Jeg oppfordrer så mange som mulig til å melde seg på. Det blir premier og kåringer på slutten av turneringen. Det kommer til å bli en god opplevelse for alle som deltar, sier Lie Monsås.

Vil ha mer goalball

Goalball er en relativt stor idrett internasjonalt, og man skal ikke lenger enn til Sverige for å finne goalball på høyt nivå. Fagkonsulent for idrett for funksjonshemmede Per-Einar Johannessen fra Norges idrettsforbund synes det er positivt at goalball nå er en del av Studentlekene.

– Det er flott at Studentlekene ivaretar funksjonshemmede og tilrettelegger for inkluderende lavterskelaktiviteter som goalball. Det er et høyt inkluderende nivå, og det bidrar til bevisstgjøring og synliggjøring rundt aktiviteter for funksjonshemmede. Trondheim er en by med godt aktivitetstilbud for funksjonshemmede, og vi håper det er mulig å få til ukentlig goalball-aktivitet i NTNUI, sier Johannessen.

– De fleste tar synet for gitt

Det meste av goalball-aktivitet i Norge har vært i regi av Blindeforbundet. De er fornøyde med at goalball er framme i lyset igjen.

– Så artig at goalball har blitt en del av Studentlekene! Det er en fartsfylt og morsom idrett hvor alle er like blinde. Forhåpentligvis gir det deltakerne litt å tenke på også. De fleste seende tar synet for gitt, men alle kan miste det, sier informasjonssjef Mia Jacobsen i Blindeforbundet.

Goalball ble utviklet av en tysker og en østerriker like etter andre verdenskrig for å hjelpe krigsveteraner som fikk skadet synet med rehabilitasjonen. Det tok ikke lang tid før det oppsto kompetitive plattformer for spillet, og det ble i 1976 prøvd ut i Paralympics. I 1980 ble det en fast del av det paralympiske programmet.

Fristen for å melde på lag til Studentlekene er 29. januar. For enkeltdeltakere er fristen 5. februar.