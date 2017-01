Mer buffet og gamle baguetter

I 2017 satser Sit på mer spesialiserte kantiner, og vil forhindre matsvinn.

Sit sikter mot å ikke gå tom for mat, og å ha et jevnt tilbud gjennom hele dagen. Dette fører til en del matsvinn. Nå vil de sette i gang flere tiltak for å motvirke dette, ved å tilby gårsdagens påsmurte baguetter til halv pris dagen etter.

– Varmmaten er ganske lett å tilpasse utover dagen, men de påsmurte baguettene blir smurt om morgenen, og vi må satse på å ikke gå tom. Da blir det vanskeligere å sikre seg mot svinn, sier direktør for campustilbud Espen Holm ved Sit.

Han håper at gårsdagens påsmurte til halv pris vil minske svinnet og gi studentene et godt tilbud.

Suksess med buffet

Ytterligere tiltak mot matsvinn kommer med videreutviklingen av buffettilbud som flere kantiner fikk sist semester. Der forsyner man seg selv og betaler ut fra vekt, framfor en fast meny. Ifølge Holm kom dette av at man så at mange ikke spiste opp maten som ble servert.

– Vi så at det ble urettferdig når mange betalte for mat de ikke spiste opp. Vi så også at dette førte til mye svinn, og dette har blitt bedre etter innføring av buffet, sier Holm.

Tilbudet har blitt godt tatt imot, og vil derfor bli introdusert flere steder. Svært få klager er registrert på tilbudet.

– Vi har kun fått to-tre klager, antakelig fra store menn som spiser mye og nå må betale litt mer enn før, utdyper Holm.

Rettferdig ordning

Studentene stiller seg positive til tiltak som fører til mindre avfall.

– Jeg tror kantina kaster mye, selv om det hender at kantina gir ut kakestykker og sånt rett før kantina stenger, istedenfor å kaste det, sier fysioterapistudent Kristine Johansen ved NTNU.

Både Johansen og indøk-student Vegard Pedersen tror mange ville benyttet seg av tilbudet med dagsgamle baguetter til halv pris.

– Men det kommer kanskje litt an på pålegget også, legger Pedersen til.

Han tror forøvrig ikke at buffettilbudet vil kunne påvirke mengden matavfall i spesielt stor grad, men at det er positivt at man selv kan velge hvor mye mat man vil ha.

– Buffettilbudet er forbrukermessig bra, porsjonene blir bedre tilpasset og prisen mer rettferdig, sier han.

Satser på mer spisset tilbud

Grunntilbudet med salatbuffet, dagens suppe, og påsmurte baguetter vil bestå, mens noen steder vil få litt mer varierte tilbud.

– Vi utvider med mer spissede tilbud der det er tilrettelagt for det, sier Holm.

Han utdyper at Gløshaugen er et godt eksempel på steder der kantinene kan tilby mer spesifikke retter, fordi man har god tetthet av matsteder. Noen vil kunne bli spesialiserte på hamburgere, mens en annen kantine kan bli «pizzakantina». Månedlige variasjoner i menyen er også aktuelt for 2017.

– Man kan ha en grillmåned i sesonger som passer til det, og måneder der man har et land som tema. Vi vil også markere dager som Halloween og valentinsdagen med spesiell meny og kanskje litt ekstra pynt i lokalene. Det man opplever i byen, skal man oppleve på campus, forteller Holm.

«Brainfood» i eksamenstiden

Sit vil fortsette å utvikle sin «matfilosofi», der all maten de tilbyr skal være laget fra grunnen. De vil også satse videre på gode, faglærte ansatte i kantiner og kafeer.

– Sit skal alltid tilby god og sunn mat i kantinene, det er viktig for studenter, sier Holm.

I eksamenstiden vil Sit satse ekstra sterkt på næringsrik mat.

– Da trenger man såkalt «brainfood», avslutter Holm.