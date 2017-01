NTNU-oppstart tok av på Kickstarter

På kun én time nådde NTNU-oppstarten Flowmotion målet om 250 000 kroner gjennom folkefinansiering. Da kampanjen var ferdig hadde de samlet inn 11 millioner kroner og forhåndssolgt over 5000 kamerastativer.

Kickstarter Uavhengig selskap basert i Brooklyn, USA.

Ved hjelp av Kickstarter kan bedrifter og privatpersoner finansiere prosjekter, gjennom donasjoner og forhåndssalg.

Opererer på globalt nivå, med over 10 millioner bidragsytere. Kilde: Kickstarter.com

Flowmotion har utarbeidet en håndholdt stabilisator for smarttelefonener som gjør at brukeren kan filme uten risting og eller vibrasjoner. Oppstartsbedriften benyttet seg av folkefinansieringsplattformen Kickstarter for å samle inn penger ved å forhåndsselge kamerastativene. Da kampanjen var ferdig den 10. januar hadde Flowmotion solgt stativer for cirka 11,4 millioner kroner, noe som er Norges nest mest suksessfulle Kickstarter kampanje noen sinne.

Medgründer Didrik Dimmen av Flowmotion tror mye av suksessen skyldes gode forberedelser, med gode bilder, videoer og en generell satsing på PR.

– Vi snakket med andre som tidligere har benyttet Kickstarter, og fikk noen tips om hva som fungerte. I tillegg så er det et produkt som passer veldig bra – mange folk vil ha dette, og interessen var stor, sier Dimmen.

Vil du se hvordan Flowmotion funker? Vi har tidligere snakket med deres tekniske sjef Eirik Dyrseth.

Internasjonal omtale

Flowmotion ble kåret til årets studentinnovatør på Innovator 2016, og har tidligere vunnet en rekke andre internasjonale og nasjonale pitch- og innovatørpriser. Omtrent halvparten av forhåndsbestillingene av kamerastativet kom fra USA, og oppstarten har også fått internasjonal omtale i blant annet Forbes og Digital Trends.

Bedriften ble startet av en gruppe studenter med bakgrunn fra NTNUs entreprenørskole, et to-årig masterprogam ved Institutt for industriell økonomi og tekonologiledelse.

– Der har vi lært mye nyttig om forretningsutvikling, men man er også del av et miljø som er interessert i entreprenørskap. Man blir inspirert av andre prosjekter og gir hverandre tips, avslutter Dimmen.