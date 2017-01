ISFiT slipper åpningsprogram

Kulturprogrammet for festivalens kick-off 9. februar er nå offentliggjort.

ISFiT varmer opp til festivalen, som går fra 9. til 19. februar, ved å slippe det fulle kulturprogrammet for festivalens første dag. Programmet for åpningsdagen er variert, med innslag av scenekunst, konserter og kunstutstillinger som tar for seg festivaltemaet diskriminering. Arrangementene vil finne sted over hele Trondheim gjennom ettermiddagen og kvelden, og inneholder noe for enhver smak.

– ISFiTs kulturprogram er i år meget tematisk relevant. Musikk, kunst og kultur er et effektivt middel for å belyse diskriminering, sier pressesjef Dag Audun Kårtvedt.

Går for mangfold

Programmet for ISFiTs kick-off starter med en familieforestilling av gruppen «The Flying Seagull Project» på torget. Rett etter følger en konsert av popduoen «Oakland Rain», som har hatt et suksessfullt år med europaturné og opptreden på Trondheim Calling. Begge arrangementene er gratis for alle.

Dokkhuset på Solsiden vil holde to arrangementer på åpningsdagen. Det ene er et debattmøte kalt «Discrimination, why?», som tar for seg opphavet til årets festivaltema. Debattantenes bakgrunner er varierte, fra vise-høykommisær for menneskrettigheter i FN til NTNU-stipendiat.

Senere på kvelden får vi presentert et samarbeidsprosjekt mellom kunstneren Pekka Stokke og DJene KingSkurkOne og Double T, som lover kontraster mellom mannsjåvinisme og feminisme presentert gjennom ord- og lydbilder. ISFiT åpner også sitt eget kunstprogram på galleri Kit. Ifølge Kårtvedt har det i år vært mye kommunikasjon mellom interne grupper i ISFiT.

– Det har vært sterkt samarbeid mellom kunst- og konsertgjengene i forkant av årets festival, og vi tror dette vil vises i arrangementene.