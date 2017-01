– Viktig å fjerne nattakst på kollektivtransport

Ida Medina Jodanovic lover at fjerning av nattakst på kollektivtransport i Trondheim vil være en høy prioritet for Velferdstinget i 2017.

I fjorårets siste utgave av Under Dusken brukte de lederspalten til å belyse viktigheten av å fjerne nattaksten på kollektivtilbud. Dette er et utrolig viktig tema som jeg applauderer Under Dusken for å ha brakt til syne.

Dette er noe studentpolitikerne i Trondheim har jobbet hardt med på lik linje som studentpolitikere i Bergen, Oslo og Stavanger. Den 14. juni fikk vi endelig gjennomslag med et vedtak som ble gjort i Bystyret. Det lyder som følger: «Bystyret ønsker at nattbuss skal fases inn som en del av det ordinære takstregimet og ber rådmannen komme tilbake med en sak om økonomiske konsekvenser av dette. I første omgang ber Bystyret om at periodebilletter for ungdom og studenter prioriteres.»

Dette vedtaket er en seier for studenter i hele Trondheim, men det betyr ikke at vi kan slutte å kjempe. Vi må kjempe for at utredningen blir prioritert og at et resultat presenteres for Bystyret raskt. Vi må kjempe for at uavhengig av resultatet til den økonomiske utredningen, skal bystyret vite viktigheten av å fjerne nattaksten for studenter.

For studenter som ikke er kjent i byen, og som ikke vet hvilke bakgater de skal unngå. For de som ikke kjenner noen å ta følge med hjem. For studenter som ikke vet at det å gå fra Studentersamfundet til Moholt faktisk er ganske langt. Det viktigste argumentet i en slik sak er tross alt trygghet.

Skal Trondheim oppnå visjonen om å være Nordens beste studieby, kan vi ikke være dårligere enn andre studiebyer på noe så viktig som kollektivtransport. Jeg kan love dere at dette skal være en høy prioritet for Velferdstinget i 2017.