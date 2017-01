"Drømmesex", eller overgrep?

Er det greit å suge kjæresten din mens han sover? Vi må bli mer bevisste på hva som er voldtekt, mener Christina Tessem Jorstad.

For ikke lenge siden kom jeg over en tweet som fikk meg til å tenke over holdninger i samfunnet vårt rundt grenser og seksuelle overgrep. Tweeten var som følger: «hei @kondomeriet_ tror dere det er greit jeg gjør dette på en jente også eller? ;)))))) – siden d er ok på menn». Det fulgte med en link til en artikkel på Kondomeriets nettsider, hvor man kunne få tips til hvordan man kan gi mannen sin «drømmesex». Her ble det foreslått at man ikke måtte la alle ereksjonene menn får i løpet av ei natt gå til spille, men heller utnytte seg av dem ved å begynne å suge mannen mens han sover.

Her oppfordrer Kondomeriet altså til å bryte straffeloven paragraf 192 b) «Den som har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år». Greit nok, litt creds skal de nå ha. De skreiv tross alt at det kunne være lurt å avklare litt på forhånd hva som skulle skje, sånn i tilfelle partner ikke skulle like den koselige overraskelsen det er å våkne til at noen ligger oppå deg og utnytter seg av kroppen din.

Artikkelen til Kondomeriet er med på å bekrefte det inntrykket jeg har av folks holdninger til voldtekt og grenser. Det er ikke voldtekt med mindre det skjer ute på gata av en fremmed (mann) på nattestid, og som kjæreste har man selvfølgelig rett til å ta for seg av partnerens kropp når enn det måtte være.

Hvor gikk det egentlig galt? Det spørs om det ikke kan ha noe å gjøre med mange års elendig seksualundervisning, som i min tid stort sett handlet om hvordan man kunne ha sikker heterofil sex. Jeg både håper og tror at dette har endra seg mye siden jeg gikk ut av skolen, og at det snakkes mye mer om grenser og det faktum at det kun er en sjøl som eier sin egen kropp! Her må også foreldrene inn på banen, som selvfølgelig sitter med det største ansvaret for oppdragelsen. En ting er i hvert fall sikkert, og det er at det må ei holdningsendring til!

PS. Jeg er veldig glad for å se at Kondomeriet har fjernet artikkelen fra sidene sine etter reaksjonene på Twitter.