Radio Revolt - ny musikk på spillelistene

Musikkredaksjonen serverer deg nye og spennende låter i årets første spillelisteoppdatering.

Anna Of The North - «Oslo»

«Oslo» er en nesten 4 minutter lang synthpop-perle fra duoen Anna Of The North, et navn du garantert har hørt i løpet av 2016. 2017 blir et enda mer spennende år for duoen, med et plateslipp rett rundt hjørnet. I mellomtiden får vi kose oss med «Oslo», som definitivt kan sies å være en kjærlighetserklæring til vår kjære hovedstad. – Katrine Andresen

JFDR - «Airborne»

«Airborne» er singel nummer to fra den islandske 22-åringen Jófríður Ákadóttir sitt kommende album Brazil. Tross sin unge alder har Jófríður vært en sentral figur på den islandske musikkscenen i årevis, gjennom prosjekter som Samaris, GANGLY og Pascal Pinon. Sistnevnte startet hun opp med sin tvillingsøster som 14-åring, og bandet har gitt ut tre plater, senest i 2016. «Airborne» består av Jófríðurs luftige vokal, en enkel pianoloop og et trommetrack de har lekt seg med under miksinga. Uttrykket er både rått og sårbart, og låta er bildelagt i en nydelig, minimalistisk sort/hvitt-video. – Anna Melkild

Jens Lekman - «What’s That Perfume That You Wear?»

Svenske Jens Lekman har lekt med forskjellige lydbilder helt siden han startet å lage musikk i 2002. Deilige pophymner har blitt produsert på løpende bånd de siste 15 årene, og toppet seg kanskje med den nydelige låta «Your Arms Around Me» fra fullengderen Night Falls Over Kortedala. Nå er han norgesaktuell med konsert på John Dee, og har samtidig utgitt den svært fengende og varmende låten «What’s That Perfume That You Wear?». De afrikanske rytmene og den intense bruken av marimba får tankene til å fly mot Jamie xx-produksjoner. Men akkurat det er vel ikke det verste komplimentet en kan få? – Martin Ervik

Neste Planet - Hvordan danse naken & drepe drager (EP)

Lille julaften kom denne perlen av en EP ut på Spotify. Bidragsyterne på de tre låtene er Linni, Sjef R, Maya Vik og Vilde Tuv. Å kalle det en EP er likevel ikke helt passende. Et prosjekt virker mer nærliggende. Moldenserne i Kvamkolletivet har igjen gjort det stort. Det flytende og pulserende lydbildet er helt perfekt for fred i sjelen. Linnis avbalanserte stemme setter stemningen på førstelåta «Vannet». Mens man hører låta flyr tankene fullstendig bort og man befinner seg plutselig på en flytemadrass på et dunkelt og fjernt vann. På låta «Livet» møtes Linni og Side Brok-general Sjef R i søt harmoni. Ekstensielle spørsmål blir stilt og besvart i samme åndedrag: «Ka ti duene grete? Det må no foglane vete», spytter sunnmøringen. «Eventyret» er prosjektets siste låt. Navnet er så treffende som det får blitt. Dette er et eventyr fra ende til annen. – Trym Kjøs

Torgeir Waldemar - «The Bottom Of The Well»

Nytt album frå vår eigen country/amerikanakonge nærmar seg ENDELEG. Det er altfor lenge sidan Torgeir Waldemars sjølvtitulerte debutalbum kom i 2014. Denne singelen minnar mykje om det han bydde på då, i tillegg til denne interessante romlyden som du høyrer i «The Bottom of the Well». Ein diskré banking og etterkvart saging er med frå start til slutt og får det til å høyres ut som låta er spelt inn i eit oppussingslokale. Teksten er mørk og repeterande, slik me kjenner Torgeir Waldemar. Albumet blir sluppe 27. januar og me gler oss stort. – Karina Solheim

Klaus Perry - «Kun kontanter»

Etter en boost på sosiale medier fra selveste NMG/G-Huset skal du ikke se bort fra at Klaus Perry blir et av Bergens store navn i 2017. Unggutten fra Albania (med et av de skumleste forsidebildene på Facebook jeg har sett) har laget real gatemusikk. Beaten er signert rutinerte og flinke Hkon. Fiffig tekst i kombinasjon med beats fra Hkon blir sjelden feil. Det er breialt, det er hardt, og gatene er på ingen måte trygge etter at denne bangeren tar over nattklubbene i det ganske land. – Trym Kjøs

GL - «Hallucinate»

En australsk nykommer-duo har med sin synth-funk sneket seg inn på ukens spilleliste! Hallucinate er bare én av mange dansbare låter på albumet Touch - et langt, bekymringsfritt og varmt pop-album. Låta er seig, retro og full av begjær. – Håvard Bjørkøy

British Sea Power - «Bad Bohemian»

Den britiske sekstetten British Sea Power er et slags konseptuelt indie-rock band fra Cumbria i Nord-England. Bandets røtter stikker dypt inn i lydbildet til britiske landsmenn som The Cure og Joy Division, band de for øvrig har blitt sammenlignet med utallige ganger. Låten «Bad Bohemian» (utgitt på ikke helt ukjente Rough Trade Records) er en finfin indieperle som varmer godt i disse kalde vinternettene. – Martin Ervik

The xx - «Dangerous»

The xx slapp nettopp sin tredje fullengder, og fyttikatta, det er deilig å ha dem tilbake. Åpningslåta Dangerous må være noe av det mest forfriskende jeg har hørt fra The xx. Vokalene til Romy Madley Croft og Oliver Sim smelter sammen over en mørk og hypnotiserende beat. Definitivt en låt som kan danses til. – Katrine Andresen

Kllo - «Bolide»

Myke, oppstykkede RnB-vokaler og en kraftig, haltende housebeat utgjør denne hiten fra den australske duoen Kllo. Fusjonen av two-step og silkemyk RnB er en suksessoppskrift som Kllo surfer på, og er å høre på flere av sangene på EPen Well Worn. Den avslappede vokalen er kronen på verket. Disse kommer til å gjøre det stort. – Håvard Bjørkøy