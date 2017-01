Slik blir ISFiT-17

Kulturprogrammet byr på hiphop, standup om depresjon, Samfundets internteater og kenyanske toner.

Niende februar går trondheimsstudentenes fredsfestival nok en gang av stabelen. I løpet av festivalens ti dager er det mye forskjellig å ta seg til. Både konserter, kunstutstillinger, forestillinger og debatter.

ISFiT har tidligere annonsert sin headliner, Veronica Maggio. I tillegg kan man finne artister som Frode Fjellheim, komponist av åpningsmusikken i Frozen og kjent fra Transjoik. Han vil her opptre med sitt Orchestral Joik Project. Bandet Sarabi fra Kenya, Oakland Rain, Biru Baby, Kid Astray og Boy Pablo er også å finne. Rapperne KingSkurkOne og 612 har også et samarbeidsprosjekt med kunstner Pekka Stokke som kombinerer musikk med lys og levende bilder.

Syriske flyktinger og depresjoner

På scenekunst-fronten ble det tidligere kjent at dragartisten Latrice Royale fra RuPauls Drag Race skal gjeste storsalen. Men det er ikke alt. Ashtar Theatre er en palestinsk teatergruppe som vil framføre The Syrian Project, et stykke som har hentet inspirasjon fra syriske flyktinger.

Sofie Frøysaa framfører sitt standup-show Ambisiøs og Deprimert. Hun tar for seg historier om psykologen som ga henne opp, det å vokse opp med to mødre i bibelbeltet, feminisme og psykisk helse. The Flying Seagull Project viser en familieforestilling med sirkustema. Studentersamfundets Interne Teater stiller også opp med sin forestilling The Box. I tillegg er trondheimsbaserte Improschmimpro å finne.

Kunst for blinde

På Kunstakademiet i Trondheim vil det være flere utstillinger åpne gjennom hele festivalen. Maze of Senses er et kunstprosjekt for blinde hvor en labyrint for sansene har blitt skapt. Man kan også se Mina/Meg, en utstilling som var på Oslo Pride om menneskerettigheter og solidaritet, Sami Art og Street Art.

Verktøy mot diskriminering

Med dette programmet basert rundt temaet diskriminering håper ISFiT på å bruke kunsten og kulturen for å informere på lik linje med et foredrag eller en debatt.

– Kulturprogrammet skal gi rom for å forstå hva diskriminering er. Vi ønsker å gi rom for å kunne lytte, se, interagere, oppleve og lære gjennom ulike kulturelle uttrykk. Ofte kan det være lettere å forstå hva diskriminering dreier seg om gjennom å lytte til musikk eller se et fotografi. Og vi ønsker at erfaringene publikum tilegner seg skal skape engasjement og gi dem verktøy de trenger for å ta opp kampen mot diskriminering, sier ISFiT-president Kristine Bjartnes i en pressemelding.