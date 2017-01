Anerkjent fredsprisvinner tilbake til ISFiT

Den iranske fredsprisvinneren og menneskerettighetsforkjemperen Shirin Ebadi kommer til ISFiT-festivalen for andre gang.

– Ebadi var den første muslimske kvinnen som vant Nobels fredspris, og er derfor til stor inspirasjon for oss. Vi ser frem til å kunne gi henne plass til å dele sin historie og fortelle om sitt arbeid for kvinner og flyktningers menneskerettigheter, sier ISFiT-president Kristine Bjartnes.

Med Ebadi på programmet håper Bjartnes å kunne tilby festivalens deltakere gode verktøy for å bekjempe diskriminering. Ebadi​ vil delta under debattmøtet «A Talk with Peace Prize Laureates» 12. februar.

Vant Nobelpris i 2003

Ebadi er utdannet jurist, og har i en årrekke jobbet som advokat og dommer i hjemlandet. Hun har særlig engasjert seg for kvinner og barn, og hennes menneskerettighetsarbeid gjorde henne fortjent til Nobels fredspris i 2003.

– Det er stort å kunne få la dagens aktivister og studenter få møte en menneskerettighetsforkjemper som Ebadi. Vi ser fram til å la oss inspirere. Det blir fantastisk spennende å få mulighet til å få innblikk i hennes erfaringer om hvordan oppnå like rettigheter og unngå diskriminering, sier Bjartnes.

Lever fortsatt i eksil

Ebadi gjestet Trondheim i forbindelse med Trondheim Litteraturfest i oktober 2016. Hun var også en del av programmet under ISFiT i 2009, der tema var fredsbygging. Fredsprisvinneren har opplevd mye motgang fra iranske myndigheter etter å ha gått hardt ut mot presidentvalget i Iran i 2009, og hun lever nå i delvis eksil.

– Ebadi er også Irans første kvinnelige dommer. Hun har i sitt arbeid som jurist opplevd å bli diskriminert på bakgrunn av sitt kjønn, og har siden jobbet med kvinner, barn og flyktningers rettigheter. Hun er Irans høyest profilerte menneskerettighetsaktivist, på bakgrunn av dette lever hun i dag i eksil.