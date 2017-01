Drug $alad på Sukkerhuset

Rapgruppen leverer, men teknikerne tråkket dessverre litt i salaten.

Etter en helt ok oppvarming av gruppen «Gourm£t», entrer den trondheimsbaserte rapgruppen fredag scenen på Sukkerhuset kjeller & scene. Raptrioen består av Sindre Høklie, Kristoffer Kilen Aase og Markus Mosgren, og sammen har de holdt på siden de slo gjennom med låta «Shamener?» i oktober 2014. Lokalet er plutselig dobbelt så fullt, og tett i tett står trofaste og nye fans og jubler, klapper og gleder seg til å se den populære trioen opptre. Med seg har guttene imponerende nok en gitarist og en trommis som hjelper til med å lage en kul og levende stemning som preger konserten på fantastisk vis.

Drug $alad åpner konserten med en låt som ser ut til å være ute av takt, og Sindre stanser straks låta og begynner den på nytt. Deretter merkes det at mikrofonen til Markus er så lav at man så vidt hører hva han sier, men publikum er for opptatt med å hyle og rope etter å få høre deres mest populære låt «Tråkket I Salaten», og ser ikke ut til å bry seg om de små uheldighetene. Sindre legger også tidlig i konserten merke til at en på første rad står helt stille og ikke digger til musikken hans. Han reagerer på dette ved å spørre publikum «hvem faen han kisen på første rad er» og hvorfor han står helt stille. Det skal sies at han fortløpende poengterer at han bare tuller, noe jeg mener var viktig for å holde seg innenfor visse moralske grenser.

På konserten spiller de de mest populære låtene deres, pluss en ny låt de mener publikum vil like. Publikum digger selvfølgelig den R&B-inspirerte låta, og ny låt på konsert er alltid gøy. Låter spilles, publikum er ville, og Sindre spør flere ganger om «det er noen snille barn her». Han kaster i løpet av konserten et par capser og klesplagg ut mot publikumet, og det er veldig stas. Sindre går også flere ganger ut i publikum og rapper og danser sammen med dem, og gir mikrofonen til folk som kan låta. Med dette skaper de en imponerende flott atmosfære, og jeg som konsertanmelder mener de tar godt vare på publikum – noe som er svært viktig for konsertopplevelsen.

Som om ikke stemningen var syk nok fra før, inviterer de mot slutten av showet «Mogens» opp på scenen for å delta på en av de siste låtene. Mogens (for oss utenforstående kalt Magnus Nerland), som er en kompis av trioen, får skjorten sin kledd av og champagne (eller mulighens øl) sprutet over seg. Stemningen tas opp til et enda høyere nivå og publikum er ikke klare for at konserten en gang skal ta slutt. Det blir heldigvis en encore før de går av scenen, og publikum er kjempefornøyde.

Den eneste kritikken jeg kan gi denne konserten er mikrofonproblemet som teknikerne på Sukkerhuset ikke klarte å fikse, og som Sindre selv måtte ta hånd om gjennom hele konserten. Videre mener Sindre selv at det var den dårligste konserten de har hatt hittil, mye grunnet de tekniske problemene og den uheldige starten.