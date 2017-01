I en åker av upersonlige poteter

Selv om såkalte «innvandrerbutikker» konkurrerer med giganter som Rema 1000 og Bunnpris, står de ikke på tynn is.

«Innvandrerbutikker», «etniske butikker», «utenlandske butikker», «eksotiske butikker» eller rett og slett «butikker som selger spennende mat» er alle betegnelser på dagligvarebutikker med en annen profil enn typiske kjedebutikker. I likhet med Rema 1000 og Bunnpris ligger mange i sentrum, og drives gjerne som uavhengige familiebedrifter. På tross av at de ikke nødvendigvis har like stort lokale og omsetning som de større matkjedebutikkene, mener de daglige lederne av Tahir Marked og Albaraka at de har andre tilbud å komme med.

Opp fra ingenting

Hyller på hyller med kjente, halvkjente og ukjente varer møter meg når jeg trasker inn i Tahir Marked. Utenlandske butikker blir gjerne forbundet med små lokaler, fantastisk billige priser, krydderlukt, og ikke minst god kundeservice. Alt dette kommer til syne når jeg entrer Tahir Marked og hilser på daglig leder Mohammed Al-Hussiny. Han smiler muntert og spør om jeg vil ha en kopp te elller kaffe før vi går i gang med intervjuet.

– Vi åpnet butikken fordi faren min var en businessmann, også før krigen i Irak i 1991. Han eide en ganske stor sko- og klesbutikk, og hadde dermed forretninger i tankene da vi kom hit.

Al-Hussiny forteller engasjert om hvordan familien var flyktninger i Saudi-Arabia, og bodde i en flyktningeleir fra 1991 til 1997. Da de kom til Norge i 1999 måtte de bygge seg opp fra ingenting, og han forteller at det var kronglete å starte opp butikk. Familien har eid flere lokaler før de opprettet den nåværende butikken i 2007, og eier for tiden to lokaler på hver sin side av Dronningens gate.

– Det var mange utfordringer, fordi det er et helt annet system her enn i våre land. Der er det for eksempel ingen skatt, moms eller arbeidsgiveravgift. Helt til i dag skjønner jeg ikke vitsen med arbeidsgiveravgift. Du blir straffet for å drive butikk og ha ansatte!

– Når det er jul snakker vi dadler

Noen kvartaler bortenfor ligger Albaraka i Jomfrugata. Sjefen og den daglige lederen Ahmad Moshreef Alnassry, forteller i likhet med Al-Hussiny at det var vanskelig å starte opp butikk i Norge.

– Vi var litt nervøse, og ikke sikre på om butikken kom til å få kunder. Jeg søkte også penger fra diverse kontorer, men de støttet oss ikke, sier han.

Selv om det var vanskelig å starte opp dagligvarebutikken har Albaraka vært i drift i to år, og har i likhet med Tahir Marked mange besøkende av mangfoldig etnisitet. Al-Hussiny forteller likevel at de har mellom 50-60 prosent norske kunder på Tahir Marked.

– Det er overraskene, men det er fordi nordmennene er utrolig flinke til å godta andre nasjoners mat. Jeg tør ikke spise annet enn arabisk mat, er det noe som luktet rart så våger jeg ikke å ta i det. Nordmenn, derimot, de tør. Det er kanskje fordi de reiser mye, sier Al-Hussiny smilende.

En av kundene på Tahir Marked, Ahman Adnan Alnaser, mener at mange handler på innvandrerbutikker på grunn av tradisjon og spesielle matønsker. Han nevner halalkjøtt som et eksempel, og at utenlandske butikker har varer man ikke får kjøpt i norske butikker. Begge de daglige lederne på innvandrerbutikkene nevner at de bestiller forskjellige typer varer til de ulike årstidene.

Foto: Amalie Hoff Ludvigsen Per Viderup har handla på utenlandske butikker i over ti år

– Når det er jul snakker vi dadler. Vi må for eksempel ha en type surkål i vakuum, som folk kan lage julemat med. Har muslimer Id må vi lage muslimske kaker. Er det halloween må vi ha gresskar. Alle har lært seg den leksa.

Per Viderup, medgründer av vegetarstedene Persilleriet og Hagen, forteller at han handler så mye han kan på utenlandske butikker av en simpel grunn: å støtte de små og uavhengige. Selv har han handlet hos dem i 10-12 år, som inkluderer alle årene han selv har drevet butikk.

– Mye av grunnen til at mange mennesker handler her er at det er fordi det er mye sjel, og godt å komme inn. Her er det veldig greie folk som bryr seg om det de gjør, i tillegg til at det er billig.

Konkurransedyktige

Ahmed Moshreef Alnassry forteller at siden de selger varene billigere på Albaraka og Tahir Marked kommer det flere kunder. Mohammed Al-Hussiny poengterer at rimelige priser spesielt lokker studentene. På matbutikker som Rema 1000 og Bunnpris må man gjerne kjøpe fem løk i en pakke, mens i utenlandske butikker får man oftest kjøpt en og en. Dette fører til at mange muligens kjøper like mye i lengden, men at varene ikke blir ødelagt siden man kjøper oftere.

Spennende utvalg av varer og andre salgsløsninger er noen av grunnene til at verken Al-Hussiny eller Alnassry føler at det er vanskelig å konkurrere med de større butikk-kjedene.

– Rema 1000 og Bunnpris har mange ansatte og betaler antakelig mye for lokalene de leier. Vi har god husleie, ikke mange ansatte og billige varer, forteller Alnassry.