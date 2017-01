UiO truer med millionsøksmål

Universitetet i Oslo mener vannlekkasjer forårsaket av vasking skal ha ført til store skader på dyrt utstyr. Nå krever de halvannen million kroner i erstatning.

Under vasking av UiOs rom i 2015, skal en vasker fra renholdsselskapet ISS ha brukt så mye vann at en lekkasje skadet et kjemisk analyseinstrument i rommet under. Universitas melder at dette gikk ut over mange i etterkant, blant annet fikk ikke to forskere gjort jobben sin.

UiO krever totalt 1,5 millioner kroner i erstatning. Dette skal dekke reparasjonskostnadene til utstyret og lønnen til de ansatte som måtte reparere instrumentet. I et brev til ISS, skrevet av Kluge Advokatfirma, står det at universitetet har prøvd å få renholdsselskapet til å erkjenne erstatningsansvaret i halvannet år uten å lyktes.

– Skadehåndteringsselskapet Crawford & Company har på vegne av ISS´ forsikringsselskap Zürich verken vist vilje til å imøtekomme UiOs krav eller til å føre en konstruktiv dialog som UiO finner det hensiktsmessig å videreføre, står det.

ISS mener de ikke har utsatt saken.

– Vi har respondert umiddelbart på alle henvendelser, og når jeg ser på dokumentene, så er det de som har brukt 11 måneder på saksbehandling. Det kan dokumenteres, og det er helt feil at vi har utsatt dette, sier konsernsjef Hans John Øiestad i ISS til Universitas.