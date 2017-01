Her kan du se framtidas NTNU

36 arkitektkontor har sendt inn forslag til planlegginga av campussamlokalisering. Snart kan også du stemme fram din favoritt.

Forslaga, som alle er anonyme, er sendt inn fra både norske og utenlandske arkitektkontor. De blir nå vurdert av en fagjury, bestående av arkitekter, landskapsarkitekter og fagpersoner ved NTNU. Alle forslaga er mulig å se i en utstilling på biblioteket i Realfagsbygget.

– Det er en totrinnskonkurranse. Juryen velger ut mellom tre og fem forslag som får delta videre i konkurransen og utvikle idéen sin, sier kommunikasjonsansvarlig Hanna Maria Jones i NTNU Campusutvikling.

Også publikum skal få lov til å stemme fram sin favoritt, forteller Jones. I februar skal NTNU Campusutvikling stelle i stand en elektronisk avstemming i samarbeid med Adresseavisen. Publikumsfavoritten får en sjanse på lik fot med juryens utvalg. 13. februar kunngjøres hvem som går videre, før vinneren kåres 15. mai.

Moderat interesse

Det er få studenter å spore på Realfagsbiblioteket torsdag ettermiddag. Den eneste Under Duskens utsendte journalist finner, sier han knapt har forstått hva det er han ser på.

POSITIV: John Brumo er positivt overraska over utstillinga.

Professor i nordisk litteratur John Brumo ved NTNU, er noe mer snakkesalig. Men han har ennå ikke funnet noen favoritt blant forslaga.

– Det er for tidlig å si. Men det var flere muligheter enn jeg hadde trodd, sier han.

Dragvollprofessoren er positiv til ideen om samlokalisering.

– Det vil bidra til et mer attraktivt lærings- og forskningsmiljø, tror Brumo, som synes Dragvoll føles som en periferi, særlig på kveldstid.

Vi møter også Merete og Kjell Olav Jørgensen, som ikke har tilknytning til NTNU, men bor i nærheten. For dem er det viktig at området får rett balanse mellom nybygg og åpne plasser og grøntområder.

– Jeg ser at mange av forslaga foreslår fortetting rundt Elgeseter. Jeg syns det er positivt å utnytte det området, sier Merete, og legger til at prosjektet må ta hensyn til byen generelt, og ikke kun spisses inn mot universitetet og studentene.

– Bra med debatt

Etter at NTNU Campusutvikling erklærte at de ønska å bygge i Høgskoleparken, har debatten gått, blant annet i Adresseavisen. Jones syns det er bra at det er diskusjon om temaet.

– Vi har god dialog med kommunen og politikerne, sier hun, og understreker at prosjektet foreløpig er på idéestadiet.

Førsteamanuensis Markus Schwai ved Institutt for arkitektur og planlegging, har tidligere uttrykt et ønske om å flytte mer av NTNUs aktiviteter til Midtbyen. I et leserinnlegg i Adressa i romjula uttalte professor i arkitektur Bendik Manum at fokuset på å bygge i området mot Elgeseter er «snevert».

Campusprosjektet har vedtatt å beholde Vitenskapsmuseet, men vil fase ut områdene på Kalvskinnet. Jones understreker at NTNU likevel blir på Kalvskinnet i lang tid framover.

– Vi har leiekontrakter der i 30 år til, avslutter hun.