Norsk film på rumensk

En klisjetung generasjonskonflikt med mystisk undertone.

En tykk, dresskledd mann lunter gjennom et blokkområde i Romania. Han løper foroverbøyd over jernbaneoverganger og gjennom buskas, helt til han ikke har noen krefter igjen. Grunnen til at den tykke løper er at noen har kastet en kampestein inn gjennom vinduet hans. Mannen er lege. Han har en kone med dratt fjes og en altfor skoleflink datter, som en dag blir overfalt av en svartsmusket mann på gata. Den unge kvinnen blir så oppskjørtet etter overfallet at hun ikke greier å prestere like godt på skolen som før. Den planlagte utdannelsen i utlandet henger i en tynn tråd, men heldigvis har legepappaen flere mektige venner som kan hjelpe til.

Ikke bare handler filmen om korrupsjon og vennetjenester, Den store prøven forteller også om en konflikt mellom den etablerte og den oppvoksende generasjon. Dette er noe det må være skrevet flere tusen fortellinger om fra før, og filmen greier ikke å bidra med noen nye tanker i så måte. Det blir en fortelling om de unge som vil være frie og uavhengige av foreldrene – foreldre som kun vil det beste for sine barn. En klisjé, som når legefar ikke liker den flinke legedattaras kjæreste. En fyr med svett lugg som har jukset seg gjennom idrettsskolen, og som nå er platespinner på en såkalt kul klubb. Legefar er forøvrig en alvorlig mann. Vi ser ham aldri smile, selv ikke når han er ligger med sin farlig unge og alt for pene elsker. En kvinne som åpenbart ser noen i denne stive, tilkneppede mannen, som ikke fanges på et vanlig kinolerret.

Det finnes derimot noen lyspunkter. Det er brukt mye håndholdt kamera, noe som gir filmen en noe mindre stiv framtoning. At legens vindu på uforklarlig vis ble knust av en stein er med på å gi filmen en noe mystisk undertone.

Det veier likevel ikke opp for at det meste av fortellingen blir for lang og forutsigbar. Det blir en film om alvorlige mennesker, med en generasjonskonflikt som virker som om den er hentet rett ut av en norsk 60-talls film. At filmen tar opp korrupsjon på en noe mer menneskelig og naturlig måte veier bare delvis opp for alle klisjeene. Det blir et greit stykke håndverk, men sammenlignet med rumenske filmer, slik som Porumboius Hvor var du, egentlig?, blir denne filmen platt, stiv og lite engasjerende.