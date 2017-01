Sats på de unge!

Det forrige året markerte et stor skritt framover for kulturinstitusjonene i Trondheim. Nå er det opp til næringslivet og politikerne å la studentene slippe til.

I 2016 opplevde Trondheim et løft som kulturby. Blant annet åpnet Kunsthall Trondheim og Litteraturhuset i nye lokaler i sentrum, som tegner til å bli et nytt kulturkvartal i byen. Dette er et flott supplement til allerede godt etablerte kulturinstitusjoner i Trondheim, og bidrar til at Trondheim stadig etablerer seg på kartet som en kulturby i nasjonal – og internasjonal – størrelse.

På åpningsfesten for Kunsthall Trondheim 20. oktober ga både styret og ordfører Rita Ottervik uttrykk for at de ønsket et godt samarbeid med NTNU og studentene, og at dette var viktig for kulturinstitusjonene og byen. Studenter ved kunstfaglige linjer i Trondheim opplever at kommunen og NTNU legger til rette for praktisk erfaring i gallerier og andre institusjoner. Dette er bemerkelsesverdig i internasjonal sammenheng. I 2017 bør likevel studentene få lov til å ta større plass i kulturlivet i byen.

Det er en forslitt floskel, som ikke kan sies for ofte – for å lykkes med sine mål, må Trondheim satse på de unge. Det holder ikke bare med studentpriser i baren. Om Trondheim skal bli Norges kulturby, må sterkere krutt til. Det hjelper lite om ikke studentene kan være en inkludert del av kunstscenen. Studenter må også investeres i, lyttes til og få utfolde seg. Studentene må involveres på planleggingsstadiet, de må kurateres inn og bli bedt om å mene. Dette er essensielt for at kulturbyen skal leve og utvikles. Her har nye institusjoner forbedringspotensiale.

NTNU kan også bidra til at kunststudentene i Trondheim får større utbytte av studietiden. NTNU har særskilt erfaring med tverrfaglige prosjekter over flere fagdisipliner og fakultet. Dette kan også kunststudenter dra bedre nytte av. Det kan også legges bedre til rette for samarbeid av mindre formell karakter – kunststudenter opplever ofte lang ventetid og ubesvarte mail når de ønsker å konsultere andre fakulteter og fagdisipliner. Det er liten vits i å tilrettelegge for studenter man ikke ønsker å investere i videre. En målsetning skal og bør være at flere studenter får arbeide innenfor faget sitt etter endt studieløp.

Kunststudentene ved Kunstakademiet er en ressurs, med kunnskap og engasjement. Dette må komme byen til gode. Det er også viktig at næringslivet kommer på banen og ser potensialet i kunst- og kulturstudentene. Trondheims næringsliv må fortsette med å delta og investere i unge kunstnerspirers framtid, og annerkjenne de «myke» fagdisplinenes verdi.

I en tid der politikere i hovedstaden snakker om å satse på kunst og kultur av «kommersiell» verdi, har Trondheim fått til noe unikt. Dette må vi ta vare på i det nye valgåret. Politikere og institusjoner må tilrettelegge for den nye generasjonen kunstnere, og skape et levende miljø for skapning og nytenkning også på dette feltet. Slik kan målsetninger om nasjonal, og på sikt internasjonal, anerkjennelse oppnås.

I 2017 håper jeg kunst- og kulturinstitusjonene bruker flere ressurser på studentene, og at det offentlige og det private næringslivet investerer i unge, engasjerte kunstnere. Trondheim som kulturby har stort potensiale – store nok til å nå langt utenfor landets grenser. Det er viktig at det nå satses aktivt på de unge og unge voksne, for å opprettholde en levende kulturby.