Solid trøkk så lenge det varte

Raga Rockers leverte en kjempegod konsert, som gjerne kunne ha vart i en time til.

Raga Rockers, et av de mest betydningsfulle norske rockebandene noen sinne, har siden begynnelsen av 80-tallet har levert solid, norsk rock. Fredagens utsolgte konsert på Byscenen i Trondheim tyder på at de fortsetter å engasjere, og Raga Rockers skal uten problem klare å fylle en kveld med låter fra det som nå er en 35 år lang karriere.

Det er ingen oppvarming denne kvelden. Klokka ti dempes lysene, og gutta i Raga Rockers hilser høflig på publikum før de setter i gang. Med masse trøkk åpner de med låta «Ingen adgang», noe som lover godt for resten av konserten.

Raga Rockers anno 2017 virker å være i god form. Etter å åpnet konserten med et par raske låter følger den litt mer seige «Rundt og rundt». Godt hjulpet av den sjeldent gode lyden på Byscenen sitter også disse litt roligere låtene som ett skudd. Gitaren på scenen har en øredøvende, tjukk lyd som passer Raga Rockers perfekt. Likevel hører man vokalen til Michael Krohn klart igjennom miksen, og han synger tilnærmet perfekt på hver eneste låt.

Den alltid fengende «Doktor Doktor» er et høydepunkt midt i konserten. Publikum begynner også etter hvert å bli varme i trøya – det jubles og applauderes stort etter hver låt. Det glises fra scenen. Raga Rockers virker å være takknemlig for responsen, og gir alt på de neste par låtene. Låtene «Stig» og «Fagre Mø» tar oss plutselig med tilbake til Raga Rockers mer rocka punk-univers, mens «Komplex» og «Når knoklene blir til gele» fungerer utmerket som en veksling til det mer mørke og tunge.

Etter at låta «Ting» er spilt blir det plutselig stille på scenen, og jeg tar meg selv i å ønske at bandet ikke gikk til ekstranummeret helt ennå. Raga Rockers har uten tvil flere låter, men etter en time og et kvarter nærmer det seg nå slutten. Konserten, som til nå har vært en svært solid opptreden, rundes av med slagerne «Noen å Hate» og «Slakt». Disse løfter stemningen på Byscenen til nye høyder. Det jubles, øl blir kastet utover publikum, og for en gang skyld er det ikke en eneste mobiltelefon å se.

At publikum roper taktfast etter mer, lenge etter at bandet har gått av scenen, viser at mange hadde ønsket seg enda en time med Raga Rockers. Selv venter jeg på en rekke personlige favoritter som «Hun er fri» og «Fritt liv», som dessverre ikke spilles denne gangen.

I køen ut av lokalet tilgir jeg likevel Raga Rockers for at de avsluttet såpass tidlig. Ikke mange band hvor enkelte av medlemmene nærmer seg 60 klarer å fremføre 20 rockelåter med slik energi og trøkk. En litt kort, men likevel imponerende konsert av et av Norges mest verdifulle rockeband.