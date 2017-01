Blokkert fra Vest-Sahara

Buss med studentpolitikere ble stoppet natt til mandag.

Natt til mandag ble en studentdelegasjon fra Norsk studentorganisasjon (NSO) nektet innreise i Vest-Sahara, et område i Vest-Afrika som er okkupert av Marokko. Delegasjonen besto av Jonas Strisland og Jone Trovåg, henholdsvis leder for velferds- og likestillingspolitisk komité og sentralstyremeldem i NSO.

De to gikk på en buss med kurs mot det okkuperte området sammen med to medlemmer av Unge venstre. Ifølge en pressemelding hadde de fire nordmennene ingen planer for oppholdet ut over å snakke med lokale studenter og på den måten vise støtte til det saharawiske folket, altså Vest-Saharas innfødte folkegruppe.

– Kun vestlige ble kontrollert

– Tre–fire timer etter avreise ble bussen vinket til siden. Politi kom ombord og bussen ble stående i kanskje tre kvarter til sammen før de konfiskerte passene våre. Så ble vi kommandert ut av bussen, forteller Trovåg på telefon fra Agadir.

– Aksjonen var veldig målrettet, og det virker som om politiet visste at vi skulle nedover. De kontrollerte kun oss som så vestlige ut. Marokkanske myndigheter er redd for at nordmenn skal dokumentere de dårlige forholdene studentene lever under i det okkuperte området.

De fire nordmennene ble eskortert tilbake til Agadir i politibil mens resten av bussen kjørte videre. Trovåg sier at han og Strisland har fått passene sine tilbake. Senere i dag skal de til Rabat for å overvære en rettssak mot saharawiske aktivister.

– Vi er nå i trygt tilbake i Agadir, men vi håpet på å gjennomføre turen og vise vår støtte til det saharawiske folk og studenter, uttaler Trovåg og Strisland i en pressemelding.

Under Dusken har tidligere skrevet om konflikten i Vest-Sahara: Les mer om bakgrunnen for den her.

40 år gammel okkupasjon

Marokko har okkupert Vest-Sahara i over 40 år, og det er enda ikke blitt bygget et universitet i området. Dette gjør at saharawiske studenter ofte må ta utdanningen sin i Marokko. Når de er ferdige med utdanningen returnerer de gjerne til et liv i flyktningleirer uten jobber og framtidsmuligheter. Arbeidsplasser reserveres til folk fra nabolandene.

– Vi hadde håpet på å få møte studenter i Vest-Sahara og lære om undertrykkelsen de lever under mens de studerer. Hvorfor skal saharawiske studenter og folk utdannes til en meningsløs fremtid, spør Trovåg og Strisland i samme pressemelding.

Vest-Sahara er det siste gjenværende territoriet på det afrikanske kontinentet som blir behandlet som et uløst kolonispørsmål, og NSO og flere studentdemokratier i Norge har vedtatt støtteerklæringer for landet og det saharawiske folket.

23 utestengte nordmenn

I perioden 21. til 23. januar har til nå sju norske delegasjoner blitt nektet inngang eller blitt kastet ut fra Vest-Sahara, med totalt 23 deltagende.

– Aksjonen er både tverrpolitisk og spenner bredt geografisk sett, sier daglig leder Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Deres overordnede mål er å dokumentere saharawienes kamp for retten til selvbestemmelse, og gjennomføring av en umiddelbar folkeavstemning over hvem som har krav på landet.

– FN har beordret folkeavstemningen, men Marokko har nektet. De har også det siste året nektet FNs tidligere generalsekretær Ban-Ki-moon inngang til landet, samt FNs spesialutsending, sier Hagen.

Ifølge ham kastet også Marokko i fjor halvparten av FN-troppene ut av Vest-Sahara, og FN-styrkene i landet er nå nesten inoperative.

– Det er helt absurd. En enkelt stat kan ikke bare kaste ut FN-styrkene. Marokko har oppført seg på denne måten for hevde sin suverenitet, og for å hindre observatører av overgrep, sier han.

Under Dusken har ikke lykkes med å få kontakt med den marokkanske ambassaden.