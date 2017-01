Må jobbe, men tjener for lite

Mange studenter får redusert stipend på grunn av inntekt eller formue over Lånekassens beløpsgrenser.

De etterlengtede Lånekassen-kronene som kommer inn på konto den 15. hver måned får deg sjelden til å tenke over at studielånet bygger seg opp, og om ikke lenge må betales tilbake. Det er lett å skyve fram til den dagen du skal ut i arbeidslivet. Likevel er det mange ting du gjør nå, som kan ha konsekvenser for hvor lenge du blir nødt til å betale ned på dette lånet.

All basisstøtten du får utbetalt mens du er student, er nemlig i utgangspunktet et lån. Studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine kan ha rett til å få omgjort 40 prosent av dette lånet til stipend. De fleste studenter er klare over at man ikke får lånet omgjort til stipend om man bor på samme adresse som sine foreldre. Samtidig finnes det også grenser for inntekt og formue som ikke alle studenter er like godt kjent med.

Et umulig regnestykke

Maria Hagen er fulltids masterstudent i idrettsvitenskap ved NTNU. En dag fikk hun en epost om at hun hadde oversteget grensen for hvor mye man kan tjene i løpet av et studieår, og har som konsekvens av dette fått redusert andelen av lånet som gjøres om til stipend.

– Det er ikke noe gøy å få høyere lån fordi man jobber ved siden av studier, men jeg må jobbe for å ha råd til husleie, mat, og alt jeg trenger. I tillegg er idretten kostnads- og ressurskrevende blant annet i forbindelse med reising, og det må jeg tjene inn, sier Hagen.

Hagen synes det er leit å få redusert stipend på grunn av at hun jobber. Hun ser seg nødt til å jobbe så mye som hun gjør for å dekke alle utgiftsposter.

– Det er et umulig regnestykke i dag. Husleie må betales tolv måneder i året, og ikke alle har foreldre som kan bidra. Man må jobbe for å få det til å gå rundt, men så går man fort over grensa. Lån og stipend holder jo ikke tritt med kostnadsveksten i samfunnet, sier hun.

Dette kontrollerer Lånekassen

Har man en inntekt som overstiger en grense som settes årlig, får man redusert stipend. Stipendet blir redusert med fem prosent av den inntekten som er over beløpsgrensen, per måned. For å beholde maksimalt stipend i 2017 er inntektsgrensen 172 597 kroner for enslige studenter som har mottatt støtte begge semestre.

En student vil heller ikke motta fullt stipend om man har for høy formue. Denne grensen settes også årlig, og er 392 662 kroner for enslige søkere i 2017. Stipendet blir redusert med to prosent av den delen av formuen som er over grensene, per måned.

– Er inntekten og formuen din høyere enn grensene som er satt, får du mindre stipend. Du får et vedtaksbrev når omgjøringen er gjort, med oversikt over hvor mye av lånet ditt som er gjort om til stipend, forklarer senior kommunikasjonsrådgiver Christin Dammen i Lånekassen.

I 2014 fikk 41 300 studenter, noe som tilsvarer hver sjette student, redusert utdanningsstipend på grunn av inntekt eller formue over beløpsgrensene.