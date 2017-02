Bli bolognesevis

Kok opp de hakkede tomatene, tomatpuré, salt, pepper, sukker, chili, og eddik i en gryte. Buljong skal egentlig løses opp i vann på forhånd, men det går like fint å slenge den i gryta med litt ekstra vann. I mellomtiden kan du steke opp soppen, tilsett den når den er ferdig. Etter at sausen har kokt opp kan den settes på lav varme for å stå og putre i noen timer. Den bør stå i minst 2-3 timer, men jeg lar den ofte stå dobbelt så lenge. Kan eventuelt krydres etter smak. Du ser at den begynner å bli klar når sausen blir tykk og deilig. Følg med på at den holder seg hydrert så den ikke brennes fast.