ISFiT mangler enda sengeplasser

Som student kan du utvide horisonten ved å åpne boligen din under årets festival.

Den 9. februar starter fredsfestivalen ISFiT. Søndag 22. januar mangler de enda 240 sengeplasser for tilreisende studenter. I år skal 460 studenter fra over 100 land delta på festivalen, som arrangørene selv sier er verdens største tematiske studentfestival.

Vennskapsbånd for livet

Ifølge ISFiT-president Kristine Bjartnes blir de som har festivaldeltakere boende hos seg ofte ekstra involvert i festivalen, og mange knytter bånd for livet.

– Jeg har truffet mange som har vært verter for ISFiT opp igjennom, sier Bjartnes.

For ikke lenge siden møtte hun blant annet en vert som hadde vært i bryllup hos en som var deltaker på 90-tallet.

Blir du vert for ISFiT kan du ifølge Bjartnes forvente å ha en engasjert student boende hos deg.

– Studentene som kommer til Trondheim ønsker å bidra til noe godt i verden. Mange av dem er utadvendte og søkende etter nye opplevelser.

Vertskapsordningen er en sentral del av festivalen og bidrar til at Trondheim kommer tettere på verden ellers. Som vert kan du selv ønske kjønn, land og språk. For de som kan et fremmedspråk fra før, kan en deltaker hjelpe til å holde det ved like. Andre bruker ordningen for å lære mer om land de synes er spennende, men kanskje ikke har fått besøkt selv.

Video: Se hvordan det er å være vert.

Kun madrass og frokost

Hvor mye må man som student bidra med for å være en vert?

– Du trenger en ekstra soveplass. Det kan for eksempel være en sofa, madrass eller seng. Vi i ISFiT bidrar med mat i løpet av dagen, så du trenger kun å bidra med frokost for gjestene. Ellers er det sånn at deltakerne er på program med ISFiT i løpet av dagen, slik at man ikke trenger å følge dem opp.

I løpet av de ti dagene festivalen varer har deltakerne én fridag. Mange verter finner da på noe med gjesten sin, men det er helt frivillig.

Årets tema er diskriminering

Årets festival arrangerer blant annet workshops for å diskutere årets tema som er diskriminering. Tidligere har en rekke prominente gjester som Dalai Lama, Desmond Tutu, og den kenyanske fredsprisvinneren Wangari Maathai kastet glans over Trondheim. I år kommer fredsprisvinneren Dr. Shirin Ebadi, som i 2003 mottok prisen for sitt arbeid med menneskerettigheter og demokrati. Hun er den første muslimske kvinnen som har fått Nobels fredspris.

– Med polariseringen og urettferdigheten vi ser i verden er det enda viktigere å ta vare på hverandre, sier Bjartnes, som ser fram til å samle tilreisende og studenter for å lære om diskriminering.

– Årets festival kan være en brikke i å finne ut hvorfor diskriminering forekommer og hvordan vi kan bekjempe det. Derfor er det spesielt bra at deltakerne inviteres inn av trondheims befolkning, slik at ideer og opplevelser kan deles.