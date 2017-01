Snart går Vinteruniversiaden av stabelen. Fire NTNU-studenter er tatt ut for å representere Norge i et av verdens største idrettsarrangementer i 2017.

Vinteruniversiaden 2017 Finner sted fra 29. januar til 8. februar i Almaty, Kasakhstan.

Er et av verdens største fleridrettsarrangement.

Under OL i London 2012 var 94 av medaljevinnerne tidligere Universiadedeltakere.

For å representere Norge må man oppfylle følgende kriterier: Være norsk statsborger. Født mellom 1989 og 1999. Studere ved høyskole eller universitet i 2017, eller ha avlagt avsluttende eksamen i 2016.

Student-OL, eller Universiaden som det også blir kalt, arrangeres annethvert år. Her konkurrerer cirka 2000 utøvere i tolv idrettsgrener. Arrangementet er et av verdens største idrettsarrangement, og har samme ramme og omfang som et vanlig OL.

– Jeg har ikke deltatt før, så jeg er veldig spent på hvordan det blir. Jeg har en følelse av at det blir en mye større opplevelse enn jeg kan forestille meg nå, sier student og skøyteløper Anders Bjerkreim Furnée ved NTNU.

Sammen med NTNU-student Marte Vatn skal han konkurrere på skøytearenaen Medeu i Almaty i Kasakhstan, en arena som ligger hele 1691 meter over havet. De er to av fire NTNU-studenter som skal representere Norge i Universiaden.

– Det at banen ligger såpass høyt kan bli en utfordring for oss, spesielt på de lengste distansene, forteller Marte.

– Lett å gå på en smell

De ankommer Kasakhstan bare noen få dager i forveien, så Vatn er spent på om kroppen rekker å venne seg til den tynne lufta i høyden.

– Jeg har verken trent eller konkurrert under slike forhold før, sier hun.

Verken hun eller Furnée har deltatt i Universiaden før, men Furnée mener han har gode forutsetninger for å gjøre det sterkt.

– Jeg har tidligere levert gode resultater i mellomhøyde, som er på cirka 1100 meter, men det er også lett å gå på en smell i den tynne lufta, sier han.

Foto: Privat FOLKSOMT PÅ TRIBUNEN: – Arrangøren venter mer enn 30 000 turister i løpet av Universiaden, så det kan bli bra trøkk på stadion, sier Anders Bjerkreim Furnée.

Venter bra trøkk på stadioen

Arrangementet er veldig likt et vanlig OL, men deltakerne er nødt til å ha tilknytning til et universitet. Furnée studerer marin teknikk på NTNU, men har fått innvilget 50 prosent redusert studieprogresjon for å få muligheten til å satse på skøyter.

Profesjonelle utøvere kan også delta dersom de er studenter. For fire år siden deltok både Mirko Nenzi, italiensk medaljør fra World Cup på 1000 meter, og Martina Sablikova, olympisk mester fra Sotsji-OL og mangedobbel verdensmester fra Tsjekkia.

– De herjet selvfølgelig på de distansene de deltok på, sier han.

I Norge er det få av de aller beste skøyteløperne som studerer, noe som gjør at de som ligger litt bak de aller beste får prøve seg i Universiaden. Det er en unik mulighet for disse til å oppleve så store idrettsarrangement.

– Jeg gleder meg veldig til å være med på et så stort arrangement. Det virker gjennomført, så jeg tror nok det kommer til å bli en stor opplevelse, sier Vatn og legger til at hun også er spent på å reise til Kasakhstan, hvor hun aldri har vært før.

Furnée forteller at Almaty er en av de viktigste byene i skøytesporten, så forholdene ligger godt til rette. Det han imidlertid lurer mest på er hvordan ting er tilrettelagt utenfor skøytebanen.

– Jeg er spent på hvordan løperlandsbyen er, og maten vi får servert. Dessuten har jeg hørt at arrangøren venter opp mot 30 000 turister i løpet av Universiaden, så det kan bli bra trøkk på stadion, sier Furnée forhåpningsfullt.

Gode på tilrettelegging

Selv om NTNU er gode på å tilrettelegge for toppidrett, er ikke skøyter blant de mest populære idretten i studentmiljøet i Trondheim. Det har Vatn lagt merke til.

– Jeg er student ved NTNU, men likevel bor jeg store deler av året i Stavanger, hvor det er mye bedre treningsmiljø, sier hun.

Furnée er likevel helt sikker på at NTNU er det universitetet i Norge som tilrettelegger best for toppidrettsutøvere. Med gruppen Team NTNU for toppidrettsutøvere blir det tilrettelagt for at utøverne både skal kunne studere og drive med idrett. Der er det flere idretter som er sterkt representert.

– Av vinteridrettene er det helt klart langrenn som er sterkest representert, mens jeg bare vet om fire andre skøyteløpere som også studerer på NTNU. Men vi holder alle sammen et veldig høyt nivå, forteller Furnée.

I tillegg til Furnée og Vatn er også NTNU-studentene Jonas Riseth og Ole Sollien Hulbak tatt ut for å representere Norge i langrenn.