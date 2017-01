Si «JA!» til dobbelt statsborgerskap

Norge må tillate at nordmenn som søker om statsborgerskap i et annet land også får beholde sitt norske, mener Aimée Leistad i Høyres Studenter Trondheim.

Vi lever i dag i en globalisert verden. Flere nordmenn vokser opp, studerer og arbeider i utlandet, og flere utlendinger gjør det samme her. Likevel nekter Norge i utgangspunktet mennesker å ha dobbelt statsborgerskap. I 2005 førte en lovendring til at nordmenn bosatt i utlandet må si opp sitt norske statsborgerskap dersom de søker om å bli statsborger i et annet land. Dette fører til at de mister rettigheter i Norge, og hvis de returnerer hit må de søke på linje med alle andre som ønsker norsk statsborgerskap.

Høyres Studenter Trondheim mener at å tillate dobbelt statsborgerskap vil anerkjenne at det er naturlig og legitimt å kunne føle seg hjemme i Norge og et annet land samtidig.

Tall fra UDI viser at 52 prosent av de som får innvilget norsk statsborgerskap, likevel får beholde sitt gamle statsborgerskap. Dette viser at regelen er unntaket og ikke normal praksis. Gjennom dobbelt statsborgerskap bekrefter man at det er ønskelig med bånd til andre land, og man viser ønske om å bidra positivt for begge landene. Høyres Studenter Trondheim mener at Norge skal følge praksisen fra blant annet USA, Sverige, og England, der nye borgere får beholde sitt opprinnelige statsborgerskap samtidig som de får innvilget nytt statsborgerskap.

I Sverige ble nettopp økt globalisering og det faktum at flere arbeider og studerer i utlandet, og derfor føler tilknytning til mer enn ett land, brukt som argument for å tillate dobbelt statsborgerskap. Derfor mener Høyres Studenter Trondheim at Norge bør legge til rette for at de som ønsker dobbelt statsborgerskap skal få dette innvilget.

Fordelene med å tillate dobbelt statsborgerskap er blant annet at norske barn med foreldre fra forskjellige land kan arve statsborgerskap av begge foreldrene, nordmenn beholder sine rettigheter i Norge uansett hvor i verden de bor, og mennesker som bor permanent i Norge kan få stemmerett ved Stortingsvalg hvis de får innvilget norsk statsborgerskap i tillegg til sitt originale.

Ulempene ved å nekte nordmenn og utlendinger med permanent oppholdstillatelse å inneha dobbelt statsborgerskap, er at man taper rettigheter som for eksempel retten til å delta i Stortingsvalg, retten til å motta studielån og pensjonsavtaler med samme vilkår, og deltakelse i nasjonal toppidrett.

Det å oppgi sitt statsborgerskap sitter som regel langt inne for folk, selv om de bor i et annet land. Man føler seg gjerne norsk selv om man bor i et annet land og kanskje er gift og har barn der. Med dagens praksis har man flere eksempler på at mennesker som ønsker seg jobber i utlandet må ha statsborgerskap i det landet. Derfor mister de automatisk sitt norske statsborgerskap, og litt av sin identitet.

Høyres Studenter Trondheim vil at Norge innfører mulighet for dobbelt statsborgerskap. På den måten anerkjenner vi at nordmenn som bor i utlandet over en lengre periode er en ressurs som vi bør benytte oss av, ikke straffe ved å kreve at de oppgir sitt norske statsborgerskap fordi de også søker om å bli statsborger av et annet land. Høyres Studenter Trondheim sier ja til dobbelt statsborgerskap.