Ubrukelig student (23) ber tynt om lønnet arbeid.

Som student er du kanskje på samme sted i livet som jeg er nå: jobbsøkestadiet. Enten du er en av stakkarene som må ut i fast jobb, eller bare søker sommerjobber, er det et like mørkt sted. Et håpløst, øde hull, fylt med angstsvette og vanlige ord som «framoverlent» og «sulten» fullstendig tatt ut av kontekst.

Jeg er ikke her for å hjelpe deg. Det har du internett til. CV-nerden og andre Nav-finansierte blogger kan gi deg all verdens tips du aldri kommer til å følge. CV-nerden vil at du skal være entusiastisk. Skrive at du jammen holdt på å falle av stolen, så glad ble du av denne stillingsutlysningen. Over mitt lik, tenker du. Forhåpentligvis.

Du føler deg allerede uvel? Godt. Nå skal du skryte hemningsløst av deg selv, men for all del ikke på en i overkant skrytete måte. Janteloven oppheves ikke bare fordi du er fattig. Dessuten gjennomskuer de fleste at du, udugelige student, ikke er utpreget god til noe som helst. Dessuten tror ingen på at du er utadvendt og livlig. Bare hjørnesittende ludospillere skriver sånt. Slutt. Hold balansen. Du er et fullstendig kapabelt, kvalifisert nek.

Det er nå du blir frustrert og begynner å skrive «kuk» mange ganger etter hverandre. Det er en naturlig del av prosessen. Bare husk å slette alle kukene før du sender søknaden.

Gå videre til å forsøke å forklare hvorfor du både kan og vil jobbe for akkurat denne arbeidsgiveren, som om du ikke sender samme søknad til absolutt alle. Man går ikke frivillig gjennom denne skriveprosessen flere ganger enn man må. Dette er delen der alt du skriver enten blir teit eller tørt. Du vil bare ha dem til å innse at du er en hyggelig type som liker fredagspils. At du kommer til å jobbe like hardt uansett hvor mye eller lite du respekterer firmaet, så lenge de gir deg penger. Husk da at ingen egentlig bryr seg om deg. Søknaden din har størst sannsynlighet for å ende i søpla, uansett.

Etter en ny runde med å skrive profaniteter mange ganger på rad har du omsider nådd kvalifikasjonsdelen. Hva er du god til, utover ølkonsum og mer eller mindre vellykkede skippertak? Få et lettere sammenbrudd mens du forsøker å påstå at exphil ga deg evnen til å forstå komplekse prosesser i samfunnet, og at eksperter i team utviklet deg som teamplayer og medmenneske.

Nå gjenstår det bare å trygle om jobben på en noen lunde profesjonell måte. Avslutt med en lite overbevisende setning om at disse folka virkelig trenger akkurat deg. Fortell deg selv at søknaden din absolutt ikke lukter desperasjon lang vei. Helt til slutt må du for all del huske å endre det midlertidige navnet du gav søknadsfilen i ditt mest frustrerte øyeblikk. Når mailen med vedlegget Hitler.pdf først er sendt, får du den aldri tilbake.