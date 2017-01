Maria Mena til ISFiT

Den norske artisten skal holde konsert i Nidarosdomen.

Den folkekjære artisten Maria Mena skal holde konsert i Nidarosdomen 13.februar i forbindelse med ISFiT-festivalen. I en pressemelding forteller ISFiT at mystikk, historie og engasjement vil prege kvelden og gjøre det til en konsert helt utenom det vanlige. Mena er kjent for sanger som «Home for Christmas» og «I Don’t Wanna See You With Her», og har de siste årene vært åpen i media om sin psykiske helse.

– Åpenhet er en viktig del av arbeidet for å redusere diskriminering, og ISFiT er stolte av å kunne presentere Maria Mena som en del av det tematiske programmet, sier konsertsjef Bendik Sem Kvernevik i ISFiT i en pressemelding.

Spellemannpris og turné

I 2016 var det 15 år siden Mena fikk platekontrakt, og siden da har det skjedd mye. Mena har turnert i store deler av verden og kommet ut med åtte album. Det siste, Growing Pains, slapp hun i 2015. På veien har hun vunnet både Spellemannpris og Edvard-prisen, og nå er hun altså klar for ISFiT-festivalen.

Mena er kjent for å skrive utleverende tekster om eget liv, og Growing Pains handlet om refleksjoner rundt det å finne tilbake til seg selv etter et samlivsbrudd. Albumet ble godt mottatt, og Mena hylles blant annet av VG for sin innlevelse i sangene. Mye av musikken hennes handler også om psykisk helse, og sangen «Fuck You» fra 2013 ble skrevet i ren affekt rettet mot nettmobbing.

Aktualiserer psykisk helse

Mena har vært åpen rundt egne erfaringer knyttet til angst og spiseforstyrrelser, og jobber for å bryte ned fordommene knyttet til dette.

– Maria Mena har vist at hun evner å aktualisere psykisk helse. Hun viser engasjement både under konserter og i media, og vi har stor tro på at hun vil benytte muligheten til å sette temaet på dagsorden på en fin måte gjennom sin konsert i Nidarosdomen, sier Bendik Sem Kvernevik i pressemeldingen.

I tillegg til konserten med Mena vil studentprest ved NTNU, Birte Gresseth, holde en temarelevant appell knyttet til diskriminering.

– Når ISFiT ønsker å arrangere denne konserten nettopp i Nidarosdomen, er det fordi de vil at budskapet skal stå i fokus. De ønsker ingen «festkonsert», men en ramme som gir ro, som bygger opp under temaet, sier Gresseth i pressemeldingen.