Forsøkte å jukse seg til 24 millioner kroner

16 000 studenter ble tatt i Lånekassens bokontroll i 2016. Alvorlig misbruk av velferdsgoder, sier Lånekassen-direktør.

Slik fungerer utdanningsstøtten Basisstøtten til studenter utbetales som lån, men 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til utdanningsstipend

Det er bare studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine under utdanningen, som kan ha rett til utdanningsstipend.

295 600 studenter fikk støtte fra Lånekassen til utdanning i Norge i 2016. Av disse oppga 272 300 at de var borteboere i hele eller deler av året. 52 000 av disse er med i årets bokontroll. Kilde: Lånekassen

I lånekassens bokontroll i 2016 kom det fram at 1 600 studenter forsøkte å jukse til seg utdanningsstipend for til sammen 24 millioner kroner, ved å si at de bodde borte mens de egentlig bodde hjemme. 47 000 studenter var omfattet av kontrollen, og måtte dokumentere at de faktisk bodde borte i 2015, slik de hadde oppgitt.

– 1 600 har ikke dokumentert at de hadde bodd borte i 2015. Studentene forsøkte å jukse til seg totalt 24 millioner kroner i utdanningsstipend, skriver Marianne Andreassen, direktør i Lånekassen i en pressemelding.

Studenter som blir tatt for å ha oppgitt til Lånekassen at de er borteboere uten å kunne dokumentere det, vil ikke få omgjort lån til utdanningsstipend, og kan dessuten miste framtidig støtte. Dokumentforfalskning, eller forsøk på dette, vil bli meldt til politiet.

Kan miste rett til støtte

I tillegg til at studenter som blir tatt i bokontrollen ikke får gjort om lån til utdanningsstipend, blir mange fratatt retten til støtte for hele eller deler av neste undervisningsår.

Nå sender Lånekassen ut nye kontrollbrev til 43 000 studenter som studerer så nær foreldrene sine at de kunne ha bodd hjemme.

– De må dokumentere at de bodde borte i 2016. Brevene legges ut på Dine sider på lånekassens nettsider i løpet av de neste tre ukene, skriver Andreassen i pressemeldingen.

Alvorlig misbruk av velferdsgoder

– Studenter plikter ikke å melde flytting til folkeregisteret, så Lånekassen er avhengig av at studentene selv gir riktige opplysninger om hvor de bor. Å jukse til seg stipend er alvorlig misbruk av samfunnets velferdsgoder, skriver Andreassen.

Kun studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine har rett til å få omgjort lån til utdanningstipend.

600 færre studenter ble tatt i å ha oppgitt feil adresse for å forsøke å jukse til seg stipend i 2015 enn i 2014. Dette er en nedgang fra 4,6 prosent til 3,4 prosent av alle som ble kontrollert .

– Resultatet tyder på at bokontrollen virker. De aller fleste studenter er ærlige, men det er altså fortsatt en del som forsøker å jukse til seg et stipend de ikke har rett på, skriver Andreassen.