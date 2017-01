Radio Revolt - ny musikk på spillelistene

Rykende ferske låter fra blant annet Sushi x Kobe, Pom Poko og Gorillaz!

Sushi x Kobe - «Tingen»

Trap-duoen fra Bergen som etter 2015s knallharde EP Japan har beveget seg mer over mot et roligere pop-lydbilde, slipper nå «Tingen». Låta er roligere enn «Flasker på flasker» og «Flodbølge» fra nevnte EP, og minner mer om deres største hit «Aldri for mye». Det spørs om gutta har roet seg noe. Har hormonene stilnet og testosteronet lagt seg? De ekstremt eksplisitte tekstene hører vi ikke. Sushis ivrige stemme og morsomme bilder og beskrivelser består. Beaten er langt roligere, og inneholder fløyte-aktige elementer. Når trap-en møter pop-en skjer fine ting. Jeg likte godt Japan, og jeg liker godt det jeg hører nå. Sensuelle og selvgranskende trappere fungerer som bare det.

– Trym Kjøs

swindail - «Jussrite (feat. SACHI & Naji)»

En svært toneangivende, ung og lovende produsent fra Australia har laget denne bangeren. Det er mykt, hardt, funky og spekket med fine detaljer. Swindail har mange imponerende samarbeid og remixer bak seg, og nå kan det se ut til at han har fått et ordentlig fotfeste - gledelig! Sjekk han ut på Soundcloud.

– Håvard Bjørkøy

Ivan Ave - «Also»

Ivan Ave har i en årrekke levert kvalitets-hiphop, men kun i de siste par åra har han fått tilnærmet den oppmerksomheten han fortjener. Ved å gang på gang levere nonchalante vers med perfekt uttale, vittige punchlines og fine metaforer har han bevist seg som en uerstattelig artist. Mye av dette er også på grunn av hans samarbeid med noen av sjangerens beste produsenter, hovedsakelig norske Fred Fades og LA-baserte Mndsgn. Med Oslo-rapperens siste singel kan han referere til enda større navn, da beaten er produsert av kanadiske Kaytranada (trommer) og LA-baserte Kiefer (keys). Resultatet er en lun låt, tradisjon tro Ivan Aves stil, men han har likevel beveget seg et lite steg over i nytt territorium. Låta akkompagneres av en nydelig video full av estetiske klipp med både by og fjell. For Ivan Ave vil ha begge deler.

– Johan Julius Køber

Gorillaz - «Hallelujah Money»

Nesten 7 år etter artistens siste album The Fall er nå Gorillaz tilbake med en ny singel. Money Heaven skal tilhøre tracklisten til det nye albumet som er forventet en gang i starten av året. Det er enda uvisst når.

– Trym Todalshaug

Pom Poko - «It’s A Trap»

Trondheimsbandet Pom Poko er i vinden. Deres første lansering, «Birthday», høstet anbefalinger og skryt fra Urørt. Bandet som springer ut fra jazzlinja i Trondheim spiller to konserter under årets Trondheim Calling til helga. Kvartetten innehar blant andre Ragnhild Fangel Jamtveit, kjent fra Panda Panda. «It’s A Trap» er en 80-tallsinspirert poplåt med freidige gitariff og kliniske rytmer. Vokalen til Jamtveit er særegen og treffende. Møt opp på Moskus torsdag 2. februar kl. 22:45, og på Olavshallens Lillesal lørdag kl. 19:30, for å oppleve et band som var support til Møster! under deres andre konsert noensinne.

– Trym Kjøs

Father John Misty - «Pure Comedy»

Mannen bak 2015s kanskje beste album «I Love You, Honeybear» har endelig annonsert et nytt album i 2017. Etter tittellåta “Pure Comedy” å dømme kan vi forvente nok en storslagen utgivelse. Med på annonseringen får vi også levert en kortfilm med utdrag fra flere av de nye låtene.

– Trym Gulla

Rohey - «I Found Myself»

Det norske bandet Rohey har sluppet ny låt. Dette er andre singel fra en kommende skive av det trondheimsbaserte bandet. Låta er ikke veldig vågal, men den er funky og gøy å høre på, med smoothe synthchords og groovy basslinjer som gjør kroppen vanskelig å holde rolig.

– Chris Gjertsen

Spidergawd - «What You Have Become»

Motorpsycho-hybridene i Spidergawd innfrir atter en gang. Bent Sæther ga seg etter Spidergawds tredje album på tre år i fjor, og er erstattet av Hallvard Gaardløs. Referansene og likhetene til tidligere rockeband er mange. De Iron Maiden-aktige gitarene sitter som et skudd. Trommene på «What You Have Become» slår knockout på selveste Mikkey Dee. Dette er trøkk så det holder. Selv om mange kanskje vil være fristet til å kalle dette «gubberock», bør ikke det tas hensyn til. Spidergawd er som vanlig en hyllest til hardrocken!

– Trym Kjøs

Sondre Lerche - «Soft Feelings»

Selve ringreven i norsk musikk er tilbake, denne gangen med flere og hardere synther. «Soft Feelings» lukter på det glade 80-tallet, samtidig som det umiskjennelig er Lerche vi hører. Dancy!

– Even Steine

Marie Sahba - «Black Veil»

Marie Sahba, tidligere kjent som Marie Denise, er ute med sin første singel under nytt navn, «Black Veil». 23-åringen fra Trondheim skal denne vinteren spille både Trondheim Calling og by:Larm, og til høsten forventes hennes debutalbum. «Black Veil» beskriver visstnok det å være kvinne i krysningen mellom øst og vest, og gitaren på refrenget er skikkelig rå.

– Anna Melkild

Sjekk ut spillelisten vår her: