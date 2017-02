Tyvetokt på Teknologibygget

Den nyinnflyttede HR- og HMS-avdelingen på Kalvskinnet ble frastjålet utstyr til flere tusen kroner.

Mandag ettermiddag tok tyver seg inn i 6. etasje av Teknologibygget på Kalvskinnet, melder Universitetsavisa. HR- og HMS-avdelingen hadde nettopp flyttet inn etter overføringen fra Gløshaugen til Kalvskinnet.

Ukjent entré

Hvordan tyvene kom seg inn er uvisst, men det antas at de benyttet seg av en ulåst dør. Det kreves nøkkelkort for å få adgang til bygget på kveldstid, dermed har trolig ranet skjedd i løpet av ettermiddagen. De skal ha tatt med seg blant annet en projektor, flere PC-er, hodetelefoner og øreklokker. En ansatt skal være frastjålet to bankkort, som det skal være tatt ut penger fra.

– Det er veldig kjedelig for folk å komme på jobb og oppdage at utstyret deres er borte, påpeker organisasjonsansvarlig for flyttingen, Kjell Hansen, til Universitetsavisa.

Heldigvis var IT-avdelingen fort på plass med PCer for å erstatte de som ble stjålet, og avdelingen var raskt tilbake i jobb.

Saken er politianmeldt. Byggsikring, som har ansvar for hvem som har tilgang til området, har også blitt informert. Politiet har hentet inn videoovervåking fra åstedet som nå gjennomgås.