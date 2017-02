Få timer til fristen går ut

Fristen for eksamensmelding er 1. februar 23:59, men oppmelding etter fristen kan tillates under spesielle omstendigheter.

Dersom du studerer ved NTNU, har du kanskje fått med deg at fristen for å melde seg opp til eksamen går ut i dag. Påmeldingen skjer i Studentweb. Mer generelt er det fristen for vurdering i et emne som utgår. Dersom man i det hele tatt skal ha vurdering eller undervisning i et emne må man registrere det i Studentweb i løpet av dagen. Eksempler på førstnevnte er obligatoriske øvinger, prosjekter eller andre vurderingsgrunnlag.

Ingen grunn til panikk

– Får du ikke meldt deg opp før fristen, vil du ikke kunne melde deg opp til vurdering. Har du en spesiell grunn, vil du likevel kunne melde deg opp etter fristen. Du sender da inn en søknad med dokumentasjon, sier rådgiver Elin M. Bjørgen ved Avdeling for studieadministrasjon.

Spesielle grunner kan være sykdom, fødsel eller dødsfall i nærmeste familie, ifølge NTNU Innsida. Mer informasjon om forsinket eksamensmelding finner du her.

– Hvis du mener at du ikke har blitt oppmeldt grunnet teknisk feil i Studentweb, kan du også søke om dispensasjon fra oppmeldingsfristen. Da sjekker Eksamenskontoret loggen i Studentweb, sier Bjørgen.

Søknad om dispensasjon for oppmelding til eksamen etter utløpt frist sendes til Eksamenskontoret innen 15. mars.

Dersom du melder deg opp til eksamen er ikke påmeldingen fullstendig bindende. Man kan trekke seg fra eksamen inntil to uker før eksamensdato. Dette gjøres, i likhet med oppmelding, i Studentweb. Den viktigste eksamensinfoen er samlet på Innsida, NTNU’s interne nettsider. Her finner du regler for eksamen, hva man gjør ved unntakstilfeller, samt mye generell info.