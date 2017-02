Dropper ISFiT av frykt for Trumps innreisenekt

En libysk student i USA som var tenkt å delta på ISFiT-festivalen i Trondheim i februar, har nå valgt å avstå fra reisen i frykt for innreisenekt.

Essam Elkorghli er opprinnelig fra Libya, men studerer nå på St. Olaf College i Minnesota i USA. Han skulle delta på ISFiT-festivalen i Trondheim fra 9. til 19. februar, men nå ser det ut til at Elkorghli ikke kommer til Norge likevel.

– Elkorghli tør ikke å reise fra USA i fare for å ikke slippe inn igjen. Situasjonen er veldig usikker etter innreiseforbudet ble vedtatt, forteller pressesjef i ISFiT, Dag Audun Kårtvedt.

Elkorghli var den eneste deltakeren på ISFiT med bakgrunn fra Libya.

LES OGSÅ: Årets vinner av Studentenes fredspris er libyske Hajer Sharief. Prisen deles ut under ISFiT-festivalen.

– Det ser mørkt ut

Forrige uke ble det kjent at president Donald Trump har innført innreisenekt i USA for personer fra Libya, Syria, Iran, Irak, Somalia, Sudan, og Jemen. Det er dette vedtaket som gjør at Elkorghli nå velger å ikke reise til Norge.

– Vi holder dialog med deltakeren for å følge opp situasjonen, men festivalen nærmer seg og det ser mørkt ut. Det ser ikke ut til at han får kommet hit, sier Kårtvedt.

Videre forteller Kårtvedt at ISFiT arbeider med å ferdigstille et debattinnlegg adressert til utenriksminister Børge Brende og Kåre Aas, Norges ambassadør til USA. De ønsker å sette fokus på den problematiske situasjonen som har oppstått, og håper det kan bidra til å legge press på Det hvite hus.

– Det er vanskelig å gjøre noe med situasjonen når bestemmelsen kommer fra så høyt hold. Vi må bare gjøre det vi kan.

– Et prakteksempel på diskriminering

Elkorghli hadde allerede gjort nødvendige forberedelser for å få reise til Norge, og betalt for flybilletten. Han har tidligere studert i Norge. Han gikk på United World College i Fleke i Sogn og Fjordane fra 2012 til 2014, og deltok også på The International Summer School i Oslo i fjor.

Innreiseforbudet omfatter syv land med muslimsk majoritet, og frykt for terror og skjerping av kontrollrutiner rundt flyktninger har vært oppgitt som bakgrunn. Forbudet har brakt sterke internasjonale reaksjoner, og situasjonen har vært uoversiktlig. Det er noe usikkert hvorvidt Essam vil bli stengt ute fra USA dersom han reiser, men per nå vil han ikke ta sjansen på det, opplyser Kårtvedt.

– Dette er virkelig et prakteksempel på diskriminering. Dette viser jo akkurat hvorfor ISFiT trengs. Det er viktigere enn noen gang å samle studenter på tvers av skillelinjer for å komme fram til felles løsninger på utfordringene vi står overfor, sier han.