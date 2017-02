Opp fra undergrunnen

Den nye musikkfestivalen Trondheim Whispering er mer enn Trondheim Callings lillebror.

Trondheim Whispering Hva: Musikkfestival Når: 10. - 11. februar Hvor: All Good Clean Records på dagtid og Good Omens på kveldstid. Med: Kaurin Wicked Whale Warhammer Papa Sierra Strandhugg Emilie Sofie Hey Gloria Paro Venner Gautomatikk Band Kilde: Facebook

– Konseptet til Trondheim Whispering er å stimulere til innovasjon, kreativitet og mangfold i musikkmiljøet i byen, gjennom å kombinere så mye forskjellig musikk som mulig på en scene, forteller Lars Ole Okstad.

Han studerer musikkvitenskap ved NTNU, og er sjef for Trondheim Whispering. Den nye festivalen har fokus på undergrunnsmusikk, og går av stabelen 10. og 11. februar. Konsertene kan man få med seg på All Good Clean Records og Good Omens.

Ideen om å skape en ny musikkfestival startet som en intern spøk blant venner. Etter hvert ble spøken en realitet. Pådriverne, som består av musikkstudenter, musikere og musikkentusiaster, har alle til felles at de ønsker å gjøre en forskjell i Trondheims musikkmiljø. Blant annet ønsket de en festival med en mindre scene og en arena hvor forskjellige uttrykk kunne møtes.

– Trondheim har i det siste mistet flere små og mellomstore scener og vi tror at scener på denne størrelsen er essensielle for at nye band og musikalsk innovasjon kan utvikle seg, sier Okstad.

Vanskelig å nå fram i post-internettalderen

Okstad er selv musiker i bandet Venner. Han mener det har vært viktig å skape en festival som Trondheim Whispering, hovedsakelig på grunn av en frustrasjon som han tror mange unge band og artister kan kjenne seg igjen i i dag.

– Det virker som om den eneste veien opp og fram som artist i post-internettalderen er gjennom utrolig gjeve nåløyer slik som Bylarm og Urørt. Hvis du da ikke lever opp til de samtidige strømningene innenfor popmusikken, vil deltagelse her føre til en del utfordringer som artist. Man kan si det slik at dersom man ikke snakker med «riktig dialekt», vil det være umulig å finne en arena hvor du kan formidle det du har på hjertet, og som du ønsker å kommunisere til et publikum, sier han.

Likevel har Okstad forståelse for hvorfor det er blitt slik som det er blitt. Han nevner blant annet Spotify og Discover Weekly som et eksempel på hvordan vi kun blir eksponert for den musikken vi liker best, samt uttrykk vi allerede forstår. Trondheim Whispering ønsker å bidra til at folk oppdager noe nytt i musikkveien.

– Vi tror den viktigste måten å utvikle det musikalske språket vi «snakker» på, er å eksponere hverandre for så mye ulik musikk som mulig. Derfor vil vi ha så mange forskjellige personlige uttrykk som vi får plass til over to dager.

En ny type musikkfestival

Trondheim Whispering er inspirert av andre festivaler i byen, som Pstereo, ISFiT, UKA og Trondheim Calling. Den nye festivalen ønsker å passe inn i byens allerede eksisterende musikkmiljø, men samtidig presenterer de en annen profil.

– For eksempel ønsker Trondheim Calling, ifølge seg selv, «å vise fram artister som er på vei mot et gjennombrudd». Vi, derimot, ønsker å trekke fram et mangfold av musikalske uttrykk uavhengig av hvor de er på vei, sier Okstad.

Når det gjelder artistene og bandene som skal spille på festivalen, har Trondheim Whispering hatt fokus på et bredt spekter av aktive undereksponerte artister.

– Siden dette er første gang vi arrangerer, tok vi kontakt med band og artister vi har kjennskap til i Trondheim.

Undergrunnssjangere

Et av bandene som skal spille på festivalen er syvmannsbandet Kaurin. De spiller Roots Reggae med egne tekster og melodier på helgelandsk, og består av musikere fra andre sjangere som hip-hop, dancehall funk, black metal og progressiv rock.

Foto: Kaurin Kaurin vil gjerne vise publikum noe nytt på musikkfronten

– Vi gleder oss til å spille for nye mennesker som ikke har sett oss før!

Kaurin er et band som passer under beskrivelsen mangfold, som den nye festivalen fokuserer på.

– Som en av de eneste reggaebandene i byen representerer vi i det minste en veldig liten krok av musikkbyen Trondheim. Om det er kreativt får andre bedømme, men undergrunns er det helt klart, sier Østrem.

Papa Sierra, som er et indierock-band fra Trondheim, vil også kunne ses under festivalen.

Foto: Papa Sierra Papa Sierra gleder seg til to dager fylt med bra og variert musikk

– Musikken vår kan beskrives som «litt skrangleorkester med snert». I tillegg vil det være høy dansefaktor og mye trøkk, forteller vokalist og låtskriver Per Kristian i bandet.

Papa Sierra gleder seg til å spille på festivalen, og feire undergrunnsscenen i byen. De har sine tanker om hvorfor de ble valgt ut til å opptre.

– Bredden av artister i Trondheim er ganske unik. Selv har vi et litt spesielt format, med en blanding av historiefortelling og musikkinnslag. Samtidig forsøker vi alltid å skape en uforglemmelig konsertopplevelse, sier Per Kristian.

Arrangeres igjen neste år

Lars Ole Okstad forteller at de har fått god respons fra musikkmiljøet i Trondheim, og at planen er at Trondheim Whispering skal arrangeres årlig.

– Det virker som om vi fyller et vakuum her i byen, og det er godt å vite. Når man arrangerer en ny festival i en by som allerede har en flust med musikkfestivaler er det et ekstra kick å vite at man fyller et behov, spesielt når man ønsker å skape en ny tendens i musikkmiljøet, sier Okstad.

Publikum velger selv hva de vil donere til festivalen, og alt overskudd går til artistene.