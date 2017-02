UD sa nei til våpendebatt

Stundentersamfunnet i Bergen reagerer på UD sitt avslag om å delta i debatt om våpeneksport.

Tirsdag holdt Studentersamfunnet i Bergen morgenmøtet «Fred og Våpen A/S». Til denne debatten var Samfunnets leder Sindre Viulsrød tidlig ute med å skaffe innledere, men dette viste seg å være svært mye vanskeligere enn først antatt.

Viulsrød og Oda Bjerkan, leder for Aktuelt-komiteen ved Samfunnet, inviterte 48 personer til debatten, hvorav alle takket nei til å delta. Det er likevel Utenriksdepartementets manglende deltakelse som provoserer mest.

– De er folkevalgte personer, og har et ansvar for å bidra i debatten, uttaler Viulsrød til Studvest.

Det har tidligere vært mye diskusjon rundt Norges innblanding i våpeneksport. Professor Frank Aarebrot ved UiB uttaler til Studvest at det er negativt for UD at de ikke stiller til denne debatten, spesielt med tanke på tidligere skandaler rundt temaet.

– Det er et klart tegn på at UD vil stoppe debatten, sier Aarebrot.

Kongsberg Gruppen ble også kontaktet av Samfunnet i Bergen, men avslo tilbudet med begrunnelsen at temaet for debatten ikke var relevant nok for dem.

Studentersamfundet opplever samme problem

Leder Gabriel Qvigstad ved Studentersamfundet i Trondhjem har kommentert saken. Han sier de selv har opplevd mye av det samme problemet med offentlige aktører generelt.

– Vi hadde blant annet et tilfelle hvor vi kontaktet Sylvi Listhaug for å delta i en debatt. Her kom vi med flere alternative datoer, hvor alle ble avvist av Listhaug, forteller han.

Videre sier Qvigstad at han anser det problematisk at det offentlige velger å ha denne stillingen både mot studentmiljøet i Bergen og Trondheim, som begge er viktige arenaer for meningsutvekslinger.