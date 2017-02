450 studenter fikk utlevert halv eksamen

Halvparten av sidene manglet da fysikkeksamen ble delt ut i november i fjor. Innen en og en halv time hadde flere valgt å konte.

I november i fjor møtte rundt 450 studenter fra ulike studieprogrammer opp for å ta eksamen i fysikk. Kort tid etter at eksamenen ble delt ut oppdaget studentene at noe var galt. Halvparten av sidene var borte.

– Det første jeg tenkte var «helvete!», forteller Nicolas Nygård.

Han og kompisen Joachim Ågotnes forteller om opplevelsen til Under Dusken.

– Ikke lenge etter at eksamenssettet var delt ut ble vi oppmerksomme på at halvparten av sidene manglet. Også formelarket som vi bruker aktivt gjennom hele eksamen manglet, forteller Joachim.

De to studentene legger til at innen problemet var løst var det flere som allerede hadde levert blankt. Studentene fikk imidlertid valget om å ta eksamen på nytt 10. januar. 110 studenter benyttet seg av tilbudet. Joachim takket ja, mens Nicolas på sin side valgte å beholde karakteren fra november.

– Det var en stressende opplevelse og den første timen fikk vi ingen informasjon om hva som skjedde. Da fullstendig eksamen ble delt ut var det allerede flere som valgt å konte, forteller Ågotnes.

– Har aldri opplevd dette før

Avdelingsleder Knut Veium ved avdeling for studieadministrasjon forteller at dette er den mest omfattende feilen han har opplevd i løpet av sine 16 år i jobben.

– En så graverende feil har jeg aldri opplevd før i denne jobben. Dagen etter hendelsen innførte trykkeriet ny kontrollrutine for å hindre at slike ting skjer igjen, sier han til Under Dusken.

Veium forteller at en tosidig eksamen ble sendt inn til trykkeriet for kopiering, men at en feil gjorde at det kun ble tatt ensidig kopi. Altså manglet annenhver side.

– Dette er en blunder fra trykkeriet sin side, konstaterer Veium, som tilfeldigvis var til stede da feilen ble oppdaget.

Han tok kontakt med trykkeriet med en gang, og 450 nye kopier måtte trykkes opp. Det tok rundt en og en halv time før alle hadde mottatt en fullstendig eksamen og at det ble utvidet tid slik at alle skulle få den tiden de hadde krav på.

– Ingen fikk for lite tid, men det er mulig at noen av de som hadde den engelske eller nynorske versjonen fikk lenger tid enn andre, sier Veium.

Forventer at kopien skal være en eksakt kopi

Førsteamanuensis Jon Andreas Støvneng ved Institutt for fysikk var foreleser i fysikkfaget. Han er klar på at når eksamenssettet blir kopiert opp er det eksakte kopier han forventer.

– NTNU forsøker å kvalitetssikre eksamen ved å ha en forside som blant annet inneholder informasjon om antall sider og om det er en ensidig eller tosidig eksamen. Om jeg gjør en feil når jeg lager eksamen er det selvfølgelig mitt ansvar, men når jeg sender en signert eksamen til kopiering forventer jeg at det lages identiske kopier, forteller han.

Foto: NTNU Førsteamanuensis Jon Andreas Støvneng.

Støvneng var svært aktiv i forumet «Blackboard» i etterkant av eksamen, der han fortløpende kom med informasjon til studentene. Dette er både Nicolas og Joachim glade for.

– Han svarte på spørsmål og kom med informasjon om at det ble satt opp ny eksamen. Det var veldig greit å følge med på utviklingen i Blackboard, sier Joachim.

Karakterfordeling

Støvneng forteller at de som fikk gode karakterer valgte å beholde disse, mens de som strøk eller fikk dårlige karakterer valgte å melde seg opp til ny eksamen i januar. Likevel kan han meddele at karakterfordelingen ikke skilte seg ut fra tidligere år. Han legger til at grunnen til at det ble satt opp ny eksamen var forskjellsbehandlingen.

– Alle fikk en ekstra time til å fullføre eksamen, noe jeg mener var tilstrekkelig. Men det var umulig å få en oversikt over hvem som hadde fått utdelt fullstendig eksamenssett fra start av, og da blir det forskjellsbehandling uansett, sier Støvneng, som legger til at han synes fakultetet gjorde en ryddig jobb i etterkant av eksamensdramatikken.

Både den engelske og den nynorske versjonen var komplett under eksamen.