Her kan du lese alt fra Trondheim Calling

Våre musikkjournalister og fotograf dekker mange av konsertene under helgas festival. Her får du en løpende oversikt over alle anmeldelsene.

Pom poko - Torsdag kveld

«Pom Poko var rett og slett en opplevelse. Det var rå energi fra ende til annen. Jeg ante virkelig ikke hva jeg gikk til – men herregud så glad jeg er jeg gikk. Den støyende rocken var tidvis melodiløs, vokalen var til tider skarp og hes, og andre ganger myk og varm», skriver vår journalist om konserten. Les hele anmeldelsen her.

Sondre Lerche - Torsdag kveld

«Visse barndomshelter burde forbli i barndommen. Sondre Lerche er en av disse». Vår journalist var lite fornøyd med sin gamle barndomshelt, og mener konserten ikke var verdt den timeslange gåturen hjem.

Svankropp - Torsdag kveld

«Tidvis monotoni hindrer Svankropp fra det mesterlige», skriver vår musikkjournalist.

Kjartan Lauritzen - Torsdag kveld

«Publikummet sliter seriøst med å ikke vrikke på det ene eller det andre. «Nyte D» kan vanskelig kalles noe annet enn genial». Kjartan Lauritzen imponerte vår journalist, og også publikummet som fylte Diskoteket torsdag kveld. Les hele anmeldelsen her.

Bloody Beach - Torsdag kveld

«Bloody Beach er rett og slett for fengende. Det er følelsen jeg får etter bare noen minutter ut i konserten.» En veldig artig konsert av et veldig artig band, mener vår anmelder.

Strange Hellos - Torsdag kveld

«Strange Hellos er åpenbart dansbart og underholdene, en gruppe som gir deg godfølelsen på konsert.» Les hele anmeldelsen her.