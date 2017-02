Fem EU-stipend tildelt NTNU-studenter

– Det er en bekreftelse på at arbeidet mitt er verdsatt, forteller Prandeep Lal. Han er en av fem mottakere av det prestisjetunge MSCA-stipendet.

I år har det vært flere søkere enn noen gang på MSCA-stipdendet (Marie Sklodowa-Curie Action). Av hele 8 946 søkere fra hele Europa, hvor 1 200 fikk innvilget sine søknader. Det er bare de med høyest potensial til å skape framskritt i forskningens verden som kommer gjennom nåløyet. Universitetsavisa skriver at fem stipender er tildelt NTNU, hvorav tre stipender går til studenter ved institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

– Jeg føler meg beæret

– Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler, men det er en stor bekreftelse på at det jeg jobber med, og hvordan jeg jobber med det i samarbeid med mine kolleger, er verdsatt, forteller Prandeep Lal til Under Dusken.

Prandeep Lal er tilknyttet fakultet for medisin og helsevitenskap, og han forklarer at ved å bli tildelt stipendet trenger han ikke bekymre seg for framtidig økonomisk støtte. Det åpner også for nettverksbygging utenfor laben, som igjen kan føre til hjelp med videre forskning.

Lal sier at for instituttet i sin helhet vil tildelingen av det prestisjetunge stipendet gi økt selvtillit til andre studenter ved instituttet. Han mener at det vil øke forhåpningen blant andre studenter om at flere kan motta slike stipend i framtiden, og det er bevis på at arbeidet de gjør blir verdsatt.

– Jeg føler meg beæret. Det kom som en overraskelse da jeg fikk beskjeden, men det gir meg også muligheten til å jobbe ved instituttet i to år til.

Tre stipend til samme institutt

De tre mottakerne av stipendet fra IDI er Illias Pappas som jobber med nyskapning, kunnskapsoverføring og kommersialisering. Weifeing Liu som kom til NTNU fra Niels Bohr Institutet i København, arbeider med å utvikle mer energieffektive databrikker, og Sean Chester som blant annet har jobbet med å forbedre flerkjerners mikroprosessorer og grafikkprosessorer.

– Det er tøff konkurranse. Her på instituttet har vi bare hatt ett slikt post.doc stipend før, og nå får vi tre på en gang. Det er veldig stort for oss, sier Letizia Jeccheri, instituttleder ved IDI til Universitetsavisa.

Det siste stipendet gikk til Fredrik Jutfelt ved institutt for biologi.