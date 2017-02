Må bevise at studenter ønsker billig nattbuss

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har blitt bedt om å innhente dokumentasjon på at studenter har et ønske om billigere nattakst på kollektivtransport.

I møte med fylkeskommunen denne uken ble leder for velferdstinget Ida Medina Jodanovic bedt om å samle inn og presentere dokumentasjon på at studentene ønsker et bedre tilbud på nattbuss. Disse tallene skal komme fram av spørreundersøkelser, intervjuer og tilbakemeldinger.

Begynner umiddelbart

Jodanovic vil begynne med dette arbeidet allerede på mandag, men hun stiller spørsmål ved fylkeskommunens forespørsel da hun mener det allerede finnes klare tegn på dette.

– Det er selvsigende at vi vil ha et bedre tilbud på nattbuss. Jeg la fram artikkelen Under Dusken har skrevet om saken hvor det tydelig kommer fram at dette er noe mange studenter ønsker, men det var ikke nok. Det virker som om de ikke har tillit til studentene, sier hun.

Utrygt

Jodanovic har tidligere skrevet et innlegg til Under Dusken hvor hun argumenterer for at også nattlig kollektivtransport skal være inkludert i periodekortet til studenter. Dette for å sikre at studenter kan komme seg trygt hjem fra byen, i stedet for å velge å gå lange og muligens utrygge veier.

– For studenter som kanskje har 2000 kroner å leve for i måneden etter alt av husleie og regninger er betalt, er 100 kr for nattbuss veldig mye. Det er spesielt bekymringsverdig for studenter som er nye i byen, og kanskje ikke vet hvilke områder som kan være utrygge, sier hun.

Hjertesak

For øyeblikket er det snakk om et eventuelt pilotprosjekt hvor nattaksten også skal inkluderes i periodebilletten. Dette vil henholdsvis kun gjelde for studenter.

Jodanovic forsikrer om at de vil være strenge på at det ikke vil gjøre periodebilletten i seg selv dyrere.

– Trondheim har allerede en av de dyreste periodebillettene i Norge, så jeg synes det blir uheldig om den skal øke enda mer. Men dette er virkelig en hjertesak for meg og Velferdstinget siden det påvirker studentenes liv såpass mye, så jeg håper jeg får gjennom en endring mens jeg enda er leder, sier hun.