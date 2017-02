Trondheim Calling: Fight The Fight

Bandet gir alt, men publikum lar seg ikke rive med.

Er det ikke kjedelig å dra på en konsert med et band du elsker også er det laber stemning i publikum? Hvis du hadde vært en fan av metalcore bandet Fight The Fight ville du kanskje følt det slik under fredagens konsert i Olavshallen.

Fight The Fight gir alt og det er klart i fra første låt. Vokalist Lars Vegas hilser selvsikkert på Trondheimspublikumet, mens resten av bandet er raskt oppe på scenekanten og headbanger løs. Slik selvsikkerhet kommer av at bandet, som før gikk under navnet Oslo Faenskap, faktisk har spilt musikk og turnert sammen i ti år. Selv husker jeg Oslo Faenskap fra en ungdomsklubb i Oslo for mange år siden, og selv om de ikke har forandret seg mye musikalsk, har de blitt et sterkt liveband.

Likevel er det tre meter mellom scenekanten og publikum, som ikke virker alt for overbevist over det de ser. Dette er synd, for Fight The Fight spiller musikk som er ment til å slå seg løs til. Melodisk hardcore med tøffe breakdowns og allsangpartier er kjennetegnene for denne konserten. Vegas gjør en sterk vokalprestasjon når han veksler mellom skriking og synging og resten av bandet følger opp med å låte solide og koordinerte, til tross for en rekke tekniske problemer i Olavshallen.

For de som ikke er inne i denne sjangeren blir det kanskje litt mye repetisjon i løpet av denne konserten, for de som er fans er dette perfekt. Fight The Fight ender opp med å spille det meste fra debutalbumet denne kvelden, og låter som «Addictions» og «This Is War» synes jeg gjør seg utrolig godt.

Bandet skal ha for innsatsen under denne konserten, men kanskje var det litt for tidlig på kvelden for publikum? Jeg synes i hvert fall dette var kult, håper ikke jeg var den eneste.