Trondheim Calling: Brutal Kuk

Like brutalt som det høres ut.

Brutal Kuk, som jeg nok ikke kommer til å snakke om til mamma, er et band med godt voksne trøndere. Det er store deler av salen også. Jeg kommer sannsynligvis aldri til å ikke la meg underholdes av middelaldrende damer som headbanger.

Men nok om det. Gutta leverer et solid show. Selv om jeg har vondt i ryggen etter 2 dager med masse konserter er det aldri et øyeblikk hvor det ikke rykker i foten og hodet. Det går litt sakte å få publikum med på stemninga, men litt etter litt formes det en moshpit forrerst i salen, og alt er som det bør.

«Drekka» er høydepunktet i konserten, selv om jeg trodde de sang «Drita» helt fram til jeg sjekka Spotify. Det er en sånn låt man nesten bare må rope med til. Hadde det vært satt i et annet konsertlokale, tror jeg stemningen hadde blitt helt rått på dette tidspunktet.

For det må nevnes. Olavshallen lille sal er kanskje det verste konsertlokale jeg noensinne har vært i. Alt for stort og kjipt, det var kødd med lyden på hver jævla konsert, og lysshowet var så heavy at jeg var glad jeg ikke hadde epilepsi på forhånd, selv om jeg tror jeg har fått det nå.

Men fortsatt da. God stemning, fet musikk, gamlinger som rocker løs. Alt i alt en god opplevelse!