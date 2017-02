Radio Revolt - ny musikk på spillelistene

Ny uke, nye låter! Store P er på dypet og den gamle kjøteren Mac DeMarco er tilbake.

Mac DeMarco - «My Old Man»

Maccie D er endelig tilbake, og alle hjerter gleder seg. «My Old Man» er åpningssporet på den nye plata This Old Dog som kommer vår vei den 5. mai. DeMarco overrasker med bruk av trommemaskin på låta, men den overskygger aldri den akustiske gitaren, som ifølge han selv kommer til å være et dominerende instrument på den nye plata. Det låter utrolig behagelig, og Mac DeMarcos gjenkjennelige sjarm skinner gjennom. – Katrine Andresen

Great News - «Falling»

Trioen fra Bergen, som holdt åpningskonserten under Trondheim Calling fredag, er ute med enda en låt. Vi skal være glade for at Great News finnes. Dette er knallbra daze-pop. Det er noe ved bergensbandet. Musikken innehar et bredt spekter. Av og til hører jeg The Cure, andre ganger er det real power-pop. Kudos til Great News’ nye trommis Kim Åge Furuhaug. Han imponerer.

– Trym Kjøs

Jakob Ogawa - «All Your Love»

Selv om 19 år gamle Jakob Ogawa kun har to låter ute, klarer han å bevise at han er et navn å følge med på. «All Your Love» er en molefonken bris som svever over Hawaii. Sure synther og gitarer kan gi assosiasjoner til Mac DeMarco, men det er helt klart at unge Jakob også har sitt eget sound. Vi gleder oss til å høre mer.

– Johan Julius Køber

King Gizzard & The Lizard Wizard - «Sleep Drifter»

Det psykedeliske rockebandet fra Melbourne i Australia leverer nå tredje singel fra sitt nye album Flying Microtonal Banana som slippes 24. februar 2017.

– Trym Todalshaug

Store P - «Dypt»

Petter Sundby måtte sikkerhetsklareres av ledelsen i Sjøforsvaret for å spille inn musikkvideoen til «Dypt». Herregud, mann. Å spille inn en musikkvideo på dekket til en ubåt er breialt. Dagbladet melder at et samarbeid mellom Forsvaret og musikkbransjen for musikkvideo-innspilling er særs sjeldent. Jeg tviler igrunn på at det har skjedd før. Selv om videoen står sterkt alene, er låta også knallgod. P-ens nasale og behagelige stemme fører på ny skuta (ubåten) trygt i havn. Lydbildet er gjenkjennelig svevende, og lyrikken er atter en gang poetisk.

– Trym Kjøs

Methyl Ethel - «Ubu»

Det er lenge siden jeg har blitt så hekta på en singel fra et kommende album, men jaggu, australske Methyl Ethel vet å levere. «Ubu» er inspirert av Alfred Jarres bisarre teaterstykke Ubu Roi, og bisarrheten synes virkelig i musikkvideoen. Linja «Why’d you have to go and cut your hair?» slipper ikke tak i meg, og jeg greier knapt vente til albumslipp 3. mars. – Katrine Andresen

Sheer Mag - «Worth the Tears»

Sheer Mag spiller retro garasjerock og har de siste årene blitt et beryktet undergrunnsband, dette til tross for at de bare har sluppet tre hjemmelagde EP-er på Soundcloud. Endelig har gruppa remastret det har av materiale og gitt det ut i ny innpakning, og denne låta oppsummerer veldig godt hva Sheer Mag handler om. Sheer Mag tar det Thin Lizzy gjorde så bra på slutten av 1970-tallet og gjør det bra igjen. Resultatet er er en enormt fengende låt som er blodig retro uten at det blir alt for klisjéaktig – gleder meg veldig til fortsettelsen.

– Erlend Gylver

Sampha - «Incomplete Kisses»

Samphas andre album, Process, ble omsider sluppet 3. februar, og sannsynlighetene er store for at du kommer til å elske det. Briten har en vanvittig proff samling med samarbeid bak seg, og har latt stemmen sin sette særpreg på spesielt mange av SBTRKT sine låter. Kanye West, Solange, Frank Ocean og Drake har også latt seg imponere av Sampha og inngått samarbeider. Albumet er veldig pent, passe variert, og en del roligere enn samarbeidene han har gjort – selvgranskning og sårbarhet tar stor plass, noe stemmen hans virkelig evner å formidle. Det føles ekte.

– Håvard Bjørkøy

As He Said - «Kid»

As He Said har nettopp overbevist på Trondheim Calling, og slapp for ikke lenge siden singelen «Kid». Låta er lavmælt, vakker og gåsehudframkallende. Hør på låta når du sitter på bussen og stirrer ut av vinduet for optimal effekt. Sjekk også ut den utrolig fine musikkvideoen! – Katrine Andresen

