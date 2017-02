Trondheim Calling: Death By Unga Bunga

Verdens beste rockeband?

«Death By Unga Bunga er verdens beste rockeband!» Slik åpner vokalist og gitarist Sebastian Ulstad Olsen denne konserten på Rockheim, som er avslutningen på det som har vært tre dager med festival. På denne konserten spiller bandet med en slik holdning som skulle tilsi at de var verdens beste, og forsterker sitt rykte som et av Norges mest beryktede liveband.

Etter bare et par låter er det klart at Death By Unga Bunga er klare til å gi alt denne kvelden, og gitarist Stian Guldbransen tar like så godt og stagediver i publikum. Straks følger Olsen opp med å ta med seg mikrofonstativet ned i moshpiten og synger en hel låt nede på scenegulvet.

Death By Unga Bunga klarer å tilføye konserten det lille ekstra med galskap og absurditet som andre band ikke klarer, og responsen fra publikum er overveldende. Samtidig har bandet en holdning på scenen som bare handler om å understreke hvor kult det fortsatt er å spille rock 'n roll. Dette kommer blant annet fram på låta «I Wanted Everything» som Olsen dedikerer til alle stakkars jævlene i publikum som aldri har spilt i band.

Det sier seg nesten selv at det nærmest koker over i salen på Rockheim, foran scenen har en håndfull mannfolk allerede begynt å kle av seg og kaste svette t-skjorter på scenen. Bakover i publikum glises det bredt, Death By Unga Bunga klarer å overbevise de fleste.

Bandet er godt hjulpet av at dette er rockemusikk som rett og slett er lagd for å spilles live. Dette er leken og tøff garasjerock med masse assosiasjoner til storheter fra 1970-tallet. På en av de siste låtene klarer de på forunderlig vis å bake inn gitarriffet fra «The Boys Are Back In Town» av Thin Lizzy. Hele bandet står nå på rekke med gitarene bak hodet og spiller livet av seg, det hele er så pretensiøst at man bare må le og elske disse gutta for påfunnet.

I tillegg er ikke bandet bundet av å bare måtte spille en halvtime, som alltid er en irriterende ting på festival. Death By Unga Bunga får holde på nesten så lenge de vil, og selv når siste låt «Young Girls» er spilt, er ikke konserten over. «I Don’t Wanna Miss A Thing» dundrer fra anlegget på Rockheim og bandet går ned mot publikum og takker for konserten. Folk står lenge igjen og applauderer – dette var et fyrverkeri av en avslutning på Trondheim Calling.