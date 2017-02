Rist laus ursjela di!

Du har vel ikke tenkt å gå glipp av Tråante 2017? Vi har ordnet en lyninnføring til deg, og en guide til arrangementene du ikke må gå glipp av. De fleste er gratis.

Over hele Trondheim feires jubileumsuken, som markerer 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet, som fant sted i Trondheim 6. til 9. februar 1917. Men for oss som befinner oss i Trondheim 6. til 12. februar 2017, betyr det at vi får en unik mulighet til å oppleve masse samisk kultur og historie på nært hold. Tråante 2017 byr på konserter, kunstutstillinger, teater, filmer, foredrag, bokbad, og en hel folkefest.

Tips til en god opplevelse

1. Planlegg på forhånd. Nøkkelen til en god opplevelse er alltid å planlegge på forhånd. Sett deg ned og se i programmet, skriv opp de arrangementene du vil oppleve og finn de tidspunktene som passer for deg. Slik er du forberedt og klar for flotte opplevelser.

2. Inviter med deg vennene dine. Det er alltid koselig å gjøre ting sammen med vennene sine. Men frykt ikke, det er en folkefest, så du blir aldri ensom på Tråante. Kanskje finner du deg en ny venn? Eller kanskje du møter en «čáppa nieida» eller en «čáppa ganda».

3. Husk mat og varmt tøy! Ingenting er gøy dersom man er sulten eller kald, så husk å unne seg selv et varmt måltid og en god ytterjakke for de arrangementene som er ute.

Ikke gå glipp av

Árjas jubileumskonsert

Foto: Stine Mari Male

Studentersamfundet, Klubben, onsdag 8.februar, kl 21.00-23.00, Gratis, 18-års aldersgrense.

Jubiléumsforestillingen

Foto: Jarle Hagen

Olavshallen, mandag 6. februar, kl. 17.00 og 20.00, studentpris 495,- (Eller gratis på NRK TV fra kl 21.30 for fattige studenter)

100 samiske portretter

Foto: Arktisk Design

Olavshallen, 1.etg, mandag 6. - lørdag 11. februar, kl. 16-20 (man), kl. 10-18 (tir-fre), kl. 10-16 (lør) Gratis.

Fra Kautokeino til Kalvskinnet

Foto: Jarle Hagen

NTNU Vitenskapsmuséet, mandag/tirsdag/onsdag 6. - 8. februar, kl. 18.00. Billettpris 220,-

Mote i Sápmi

Foto: Per Heimly

Torvet i Trondheim, onsdag 8. februar, kl. 15.30-16.00 og kl. 17.00-17.30. Gratis.

Samisk skolehistorie

Foto: Tråante 2017

Hovedbiblioteket, 4.etg, onsdag 8. februar, kl. 15.00 - 16.00. Gratis.

Opprørske samekvinner 1851 - 1852

Foto: Tråante 2017

Dokkhuset, tirsdag 7. februar, kl. 18.00 - 19.00. Gratis.

Folkefesten på Torvet

Foto: Tråante 2017

Torvet i Trondheim, mandag 6. februar til onsdag 8. februar, kl. 12.00-19.00 alle dagene.

Konsert med Elle Márjá

Foto: Knut Åserud

Torvet i Trondheim, tirsdag 7. februar, kl. 12.00 - 12.40. Gratis.